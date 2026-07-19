РФ ограничила грузоперевозки по своей территории для одной из стран Балтии

Запрет на грузовые перевозки по территории РФ для стран ЕС был установлен еще в октябре 2022 года. Тогда же был сформирован и перечень товаров, на которые запрет не распространяется. Однако позже правительство РФ ограничило ввоз на территорию РФ и этих товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь – и Эстонии.