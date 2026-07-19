Тысячи зрителей и звездные гости: как Prāta vētra завершила летний тур. ФОТО

Самые преданные поклонники начали собираться у стадиона задолго до начала концерта. Вход для зрителей открыли в 17:00, а разогрев стартовал в 19:00. В этот вечер на сцену вместе с Prāta vētra вышли музыканты Chris Noah и Fiņķis, рэп-исполнитель Mesa, а также актриса Агнесе Будовска.