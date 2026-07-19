Концерт Prāta vētra в Лиепае (18.07.2026)
Финальный концерт группы Prāta vētra собрал тысячи поклонников на стадионе Daugava в Лиепае.
Тысячи зрителей и звездные гости: как Prāta vētra завершила летний тур. ФОТО
18 июля на стадионе Daugava в Лиепае группа Prāta vētra грандиозным концертом официально завершила свой тур "Pirmās dienas tūre".
Тысячи зрителей объединились, исполняя вместе с музыкантами как самые известные хиты группы, так и новые композиции. Особую атмосферу вечеру придали приглашенные артисты, подготовившие для публики яркие музыкальные сюрпризы.
Самые преданные поклонники начали собираться у стадиона задолго до начала концерта. Вход для зрителей открыли в 17:00, а разогрев стартовал в 19:00. В этот вечер на сцену вместе с Prāta vētra вышли музыканты Chris Noah и Fiņķis, рэп-исполнитель Mesa, а также актриса Агнесе Будовска.
После нескольких часов насыщенного шоу праздник не закончился. Официальная вечеринка afterparty группы продолжилась в пляжном баре Cukurfabrik в Лиепае, где поклонники и музыканты веселились с 22:00 до самого рассвета.
Люди прибывают на концерт Prāta vētra в Лиепае (18.07.2026)
В субботу, 18 июля, популярная латвийская группа Prāta vētra завершила свой "Pirmās dienas tūre" грандиозным концертом в Лиепае.
Организаторы совместно с городскими службами позаботились и о том, чтобы тысячи гостей смогли без проблем вернуться домой после концерта. Liepājas Sabiedriskais transports организовало дополнительные рейсы автобусов и трамваев, которые отправлялись от остановки Pētertirgus на улице Кр.Валдемара, расположенной рядом с местом проведения концерта.
Для зрителей, возвращавшихся в Ригу, в 01:10 со станции Лиепая был назначен дополнительный поезд. По пути он сделал остановки в Скрунде, Салдусе, Биксти, Добеле, Елгаве, Олайне и Торнякалнсе.