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В Латвии
Сегодня 09:12
До +24 градусов и без осадков: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье небо над Латвией прояснится, лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а воздух будет по-летнему теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В Риге небо будет затянуто облаками, но временами может выглядывать солнце, осадков не ожидается. Ветер - юго-западный, южный от слабого до умеренного, температура воздуха в столице поднимется до +22...+24 градусов.
Индекс ультрафиолетового излучения в воскресенье в Латвии будет средним.
Как сообщалось, в начале следующей недели к Латвии приблизится новый циклон, поэтому станет более дождливо, а в понедельник и вторник местами ожидаются сильные и продолжительные дожди.