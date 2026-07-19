Холодный расчет: климат меняет туризм в Европе, но готова ли Латвия принять бегущих от жары иностранцев?
Пока Южная Европа изнывает от рекордной жары, все больше путешественников ищут прохладу на севере. Латвия уже принимает больше гостей из Испании и Португалии, однако рестораны пока не чувствуют туристического бума.
В Европе все чаще говорят о так называемом coolcation - отпуске в прохладном климате. Пока Южная Европа страдает от рекордно высоких температур, страны Балтии становятся альтернативой для тех, кто хочет избежать изнуряющей жары. Но отражается ли это уже на количестве туристов в Латвии и достаточно ли этого, чтобы помочь отрасли, представители которой пока весьма осторожно оценивают нынешний сезон?
Член правления Латвийской ассоциации ресторанов и совладелица ресторана Casa Nostra Сандра Клявиня работает в Тихом центре Риги уже более десяти лет. Хотя ресторан на улице Элизабетес в этом году посетило примерно столько же иностранных гостей, сколько и годом ранее, для многих предпринимателей нынешний сезон оказался тяжелым, сообщают TV3 Ziņas.
"Проведенный ассоциацией опрос показал, что 98%, то есть почти все рестораны, сообщили о сокращении количества туристов по сравнению с прошлым годом. Это связано с войной и недавними падениями дронов. Все это влияет на ситуацию. Кроме того, Рига рекламируется не так активно, как, например, Вильнюс", - рассказала Клявиня.
Иностранные гости обеспечивают значительную часть доходов ресторанной отрасли. Туристы не только посещают достопримечательности, но и заполняют кафе и рестораны. Когда их поток сокращается, предпринимателям становится все сложнее покрывать растущие расходы.
"Ресторанам трудно выживать при существующей налоговой нагрузке. Налог на добавленную стоимость вместе с высокими налогами на зарплаты делает их положение очень сложным. Поэтому наша ассоциация добивается, чтобы Латвия последовала примеру большинства европейских стран и ввела для ресторанов пониженную ставку налога на добавленную стоимость", - пояснила Клявиня.
Точных данных за весь летний туристический сезон пока нет, однако имеющиеся показатели позволяют оценить общую ситуацию и основные тенденции. "Общее количество обслуженных иностранных и местных гостей немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Разница невелика и составляет менее 2%, поэтому серьезных опасений, что летом произойдут существенные изменения, пока нет", - рассказала представитель Латвийского агентства инвестиций и развития Анита Приедите.
Одновременно с привычными проблемами в туристической отрасли появляется и новая возможность - климатические изменения влияют на предпочтения путешественников.
"В Европе это определенно становится тенденцией, связанной с климатическими условиями. В южных странах слишком жарко, и мы уже заметили изменения. Данные Центрального статистического управления также показывают, что к нам приезжает больше туристов из Испании, Португалии и других теплых стран", - отметила Приедите.
Станет ли более прохладный климат долгосрочным преимуществом для туристической отрасли Латвии, можно будет оценить после окончания сезона. Однако представители отрасли подчеркивают, что одних благоприятных погодных условий для привлечения путешественников недостаточно. Необходимо также привести в порядок инфраструктуру, чтобы туристам было легко и понятно передвигаться по городу.