Холодный расчет: климат меняет туризм в Европе, но готова ли Латвия принять бегущих от жары иностранцев?

В Европе все чаще говорят о так называемом coolcation - отпуске в прохладном климате. Пока Южная Европа страдает от рекордно высоких температур, страны Балтии становятся альтернативой для тех, кто хочет избежать изнуряющей жары. Но отражается ли это уже на количестве туристов в Латвии и достаточно ли этого, чтобы помочь отрасли, представители которой пока весьма осторожно оценивают нынешний сезон?