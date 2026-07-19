Алкоголь снова разрешат продавать до 22:00? В Латвии хотят пересмотреть ограничения

Министерству здравоохранения поручено оценить действие ограничений и их последствия. Результаты анализа ожидаются осенью. Однако министр здравоохранения Хосам Абу Мери считает, что положительный эффект уже заметен - люди покупают меньше алкоголя. По его мнению, до получения окончательных данных смягчать правила не следует. "Я считаю, что это неправильно. Нужно дождаться данных и посмотреть на результаты. Возможно, ограничения следует сделать еще более строгими. Организация экономического сотрудничества и развития и Всемирная организация здравоохранения говорят, что принятые нами меры правильные, но их недостаточно. Например, алкоголь не должны продавать и на автозаправочных станциях. Это логично. Мы видим, как люди идут к автомобилю с ящиком пива. Такие моменты тоже следует учитывать в будущем", - заявил Абу Мери.