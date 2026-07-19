Алкоголь снова разрешат продавать до 22:00? В Латвии хотят пересмотреть ограничения
Министерство экономики может предложить пересмотреть ограничения на продажу алкоголя, введенные менее года назад. В частности, может быть рассмотрена возможность изменения разрешенного времени торговли. Министерство здравоохранения выступает против, однако окончательное решение должен будет принять Сейм.
Из-за опасений по поводу чрезмерного употребления алкоголя с августа прошлого года в Латвии действуют новые правила. С понедельника по субботу алкогольные напитки можно покупать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - до 18:00.
Еще до введения ограничений небольшие торговцы предупреждали, что маленькие магазины, особенно в регионах, будут вынуждены сократить время работы в соответствии с новыми правилами, а некоторые могут полностью закрыться.
С момента вступления правил в силу скоро пройдет год. В Латвийской ассоциации торговцев продовольствием отмечают, что продажи алкоголя действительно сокращаются, однако напрямую связывать это с ограничениями нельзя. Снижение наблюдалось и раньше, а последствия новых правил для разных магазинов оказались неодинаковыми, сообщают TV3 Ziņas.
"В отличие от крупных и городских магазинов, положение небольших региональных торговых точек более сложное. По данным наших участников, оборот некоторых магазинов сократился на 25-30%. Отдельные предприниматели даже рассматривают возможность их закрытия", - рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дубултс.
Снижение оборота подтверждают и в торговой сети LaTS. С августа закрылись уже 13 магазинов сети, а 80% торговых точек сократили время работы. Теперь они обычно открыты с 9:00 до 21:00.
"Конечно, поток покупателей был бы больше, если бы магазины работали вечером до 22:00. Покупатель приобретает не только алкоголь, но и другие продукты, в том числе сладости для детей. Мы сразу замечаем, что после 20:00 поток сокращается. Это касается не только алкоголя, но и остальных продуктов", - заявил коммерческий директор LaTS Виталий Рощин.
Министр экономики Виктор Валайнис с самого начала скептически относился к ограничениям и теперь готов предложить Сейму их пересмотреть. В частности, может обсуждаться отмена запрета на продажу алкоголя с 20:00 до 22:00.
"Мы видим последствия, к которым это привело. Особенно в сельской местности сократилось время работы магазинов. Это, конечно, влияет на доступность продуктов. Мы не отступаем от своей позиции и продолжим поднимать этот вопрос", - сказал Валайнис.
Министерству здравоохранения поручено оценить действие ограничений и их последствия. Результаты анализа ожидаются осенью. Однако министр здравоохранения Хосам Абу Мери считает, что положительный эффект уже заметен - люди покупают меньше алкоголя. По его мнению, до получения окончательных данных смягчать правила не следует. "Я считаю, что это неправильно. Нужно дождаться данных и посмотреть на результаты. Возможно, ограничения следует сделать еще более строгими. Организация экономического сотрудничества и развития и Всемирная организация здравоохранения говорят, что принятые нами меры правильные, но их недостаточно. Например, алкоголь не должны продавать и на автозаправочных станциях. Это логично. Мы видим, как люди идут к автомобилю с ящиком пива. Такие моменты тоже следует учитывать в будущем", - заявил Абу Мери.
Ужесточить ограничения, смягчить их или оставить все без изменений - этот вопрос может быть решен осенью, когда Сейм вернется к работе.