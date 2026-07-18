Вокзал готов, а поезда не идут: что будет с новой станцией Rail Baltica в Риге
В центре Риги почти готово новое здание с тремя платформами, но еще несколько лет поезда туда прибывать не будут. Пока одни части вокзала готовят к будущему движению, другие придется законсервировать за миллионы евро. Однако пустовать новая станция, возможно, не будет.
Новая южная часть Рижского Центрального вокзала к концу года приобретет внешне завершенный вид. В фасаде и крыше уже установлено около 1500 квадратных метров остекления, основные работы выполнены и на трех новых платформах, сообщает LSM.lv.
Однако этого недостаточно для начала движения поездов. После завершения здания строителям предстоит оборудовать пути, сигнализацию и контактную сеть. По словам исполнительного директора проекта Rail Baltica в BERERIX Гунтиса Аболтиньша-Аболиньша, основные работы в здании завершат к концу августа, после чего строительство железнодорожной инфраструктуры продолжится.
В Министерстве сообщения утверждают, что финансирование следующего этапа имеется, поэтому работы планируется вести без перерыва. Первые поезда на новых платформах рассчитывают принять не ранее середины 2028 года.
Пока нет конкретного решения, как ввести в Ригу поезда Rail Baltica с европейской шириной колеи, новую часть вокзала будут использовать существующие поезда. Южные платформы преимущественно предназначат для электропоездов, а старую северную часть возле торгового центра Origo - для дизельных составов. При этом строгого разделения между ними не планируется.
Серьезные вложения в старую часть вокзала пока не предусмотрены. Там продолжат обслуживать существующие пути и поддерживать деревянные перроны в пригодном состоянии.
Когда будет полностью перестроена северная часть вокзала, пока неизвестно. В Министерстве сообщения признают, что государственный бюджет не способен самостоятельно профинансировать инфраструктурный проект такого масштаба. Для завершения всего объекта потребуется перераспределение европейского финансирования, а соответствующее решение придется принимать на национальном уровне.
До запуска поездов готовое здание южной части вокзала могут открыть для выставок и других общественных мероприятий. В то же время часть уже построенных объектов из-за нехватки финансирования придется законсервировать за счет государства. По предварительным оценкам, это может стоить несколько миллионов евро.