Вокзал готов, а поезда не идут: что будет с новой станцией Rail Baltica в Риге

До запуска поездов готовое здание южной части вокзала могут открыть для выставок и других общественных мероприятий. В то же время часть уже построенных объектов из-за нехватки финансирования придется законсервировать за счет государства. По предварительным оценкам, это может стоить несколько миллионов евро.