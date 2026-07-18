По прогнозам синоптиков, с 20:00 до 23:00 местами пройдут грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями.
В Латвии
Сегодня 18:56
В Латвии объявлено желтое предупреждение: вечером ожидаются грозы и сильные ливни
В субботу, 18 июля, в центральных и восточных районах Латвии объявлено желтое предупреждение из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.
По прогнозам синоптиков, с 20:00 до 03:00 местами пройдут грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и резкими порывами ветра скоростью до 15-16 метров в секунду.
Во время грозы жителей призывают соблюдать осторожность: не оставлять автомобили под деревьями, закрепить находящиеся на улице предметы и по возможности избегать открытых пространств.