В Латвии объявлено желтое предупреждение: вечером ожидаются грозы и сильные ливни
Фото: LETA
По прогнозам синоптиков, с 20:00 до 23:00 местами пройдут грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями.
В Латвии

В Латвии объявлено желтое предупреждение: вечером ожидаются грозы и сильные ливни

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В субботу, 18 июля, в центральных и восточных районах Латвии объявлено желтое предупреждение из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

По прогнозам синоптиков, с 20:00 до 03:00 местами пройдут грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и резкими порывами ветра скоростью до 15-16 метров в секунду.

Во время грозы жителей призывают соблюдать осторожность: не оставлять автомобили под деревьями, закрепить находящиеся на улице предметы и по возможности избегать открытых пространств.

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