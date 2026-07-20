Стало известно, сколько на самом деле зарабатывают в Беларуси. А если сравнить с Латвией?
В Беларуси посчитали медианную зарплату за май 2026 года. Это сумма, которая реально отражает то, что получает большинство работников страны. В Латвии медианная зарплата значительно больше.
В мае медианная зарплата работников в Беларуси составила 2314,9 рубля (698 евро). Это значение, которое делит все зарплаты в стране на две части: половина получает выше этой суммы, вторая половина — ниже. Данный показатель показывает, сколько реально большинство людей в стране зарабатывает.
Белорусские СМИ поясняют, что для этих расчетов учитывают данные по юрлицам всех форм собственности, кроме юрлиц без ведомственного подчинения со средним числом работников за предыдущий месяц менее 50 человек (кроме участников холдингов).
Медианная зарплата отличается от средней по стране — по данным Белстата, в мае 2026 года она была в Беларуси 3003,5 рубля (905 евро).
В Латвии заработки у населения значительно больше. По данным ЦСУ Латвии, в I квартале 2026 года зарплатная медиана в ЛР составляла 1457 евро, а средняя зарплата - 1831 евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии нашли специфическую отрасль, у работников которой средняя зарплата достигла почти 3000 евро.