В Кулдиге самоуправление построит особый жилой дом на 32 квартиры. Кого туда поселят?

Председатель думы Инесе Асташевска считает, что представление о социальных квартирах ошибочно: «Иногда люди думают, что в них будут жить только неблагополучные лица. Это не так — это люди, которым по объективным причинам требуется помощь». Это могут быть многодетные семьи, люди с инвалидностью и другие, кто живет в устаревших, не соответствующих современности условиях. Право претендовать на такую квартиру определяет закон, а каждый случай оценивает социальная служба.