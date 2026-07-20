В Кулдиге самоуправление построит особый жилой дом на 32 квартиры. Кого туда поселят?
На улице Планицас, 12a, рядом со старой котельной сейчас заросший кустарником и деревьями, местами болотистый участок, но через два года там появится четырехэтажный социальный дом на 32 арендные квартиры.
Новый дом в Кулдиге предназначен для тех, кому нужна помощь самоуправления в поиске жилья. Сейчас его ожидают 35 человек, а после завершения объекта очередь планируется сократить более чем на 80%. Здесь запланированы 32 двух- и трехкомнатные квартиры со средней площадью 50–60 м². Часть квартир на первом этаже будет приспособлена для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В каждой будет кухонное оборудование и бытовая техника. Жильцам предстоит платить аренду и коммунальные услуги.
Председатель думы Инесе Асташевска считает, что представление о социальных квартирах ошибочно: «Иногда люди думают, что в них будут жить только неблагополучные лица. Это не так — это люди, которым по объективным причинам требуется помощь». Это могут быть многодетные семьи, люди с инвалидностью и другие, кто живет в устаревших, не соответствующих современности условиях. Право претендовать на такую квартиру определяет закон, а каждый случай оценивает социальная служба.
Будет благоустроена и прилегающая территория — появятся автопарковка, подъездные пути и пешеходные дорожки, велопарковки, освещение, детская игровая и зона отдыха.
Здание предусмотрено из сборных железобетонных конструкций, что позволит быстро выполнить работы. Сложностью станет болотистый грунт, который придется заменить.
Первый дом на 44 квартиры неподалеку, на улице Рацкунга, 2, самоуправление построило в 2008 году.