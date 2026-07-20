В Лудзенском крае укрепили гражданскую оборону
Лудзенское краевое самоуправление реализовало проект «Приобретение дизель-генераторов и водяных резервуаров для совершенствования инфраструктуры гражданской обороны Лудзенского края».
За последние годы возросшие риски безопасности, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, и геополитическая нестабильность подтвердили необходимость укрепления устойчивости местных сообществ и способности обеспечивать населению доступ к базовым услугам даже в условиях кризиса. Поэтому реализация проекта является важным вкладом в совершенствование системы безопасности и гражданской защиты на всей территории Лудзенского края.
В ходе реализации проекта приобретены:
- 12 дизель-генераторов мощностью 5 кВт;
- 7 дизель-генераторов мощностью 10 кВт;
- 6 емкостей для хранения воды.
Приобретенное оборудование предназначено для использования во всех 25 административных территориях Лудзенского края — в 22 волостях и 3 городах, — обеспечивая равный доступ к ресурсам гражданской защиты по всему краю и усиливая готовность самоуправления оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях.
В чрезвычайных ситуациях дизель-генераторы будут обеспечивать электроснабжение объектов самоуправления, а емкости для хранения воды — доступ к питьевой воде. Это позволит самоуправлению обеспечивать население важнейшими минимальными базовыми услугами и в кризисных условиях.
В повседневной деятельности приобретенное оборудование будет использоваться также для хозяйственных нужд самоуправления, а также для технического обеспечения общественных, культурных и иных мероприятий, тем самым обеспечивая его эффективное и рациональное использование.
Общие допустимые затраты по проекту составляют 49 126,53 евро, из которых публичное финансирование — 44 213,87 евро, софинансирование самоуправления Лудзенского края — 4 912,66 евро.