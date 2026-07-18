Жителей портового города Латвии призвали встать на борьбу с опасным вредителем

В Латвию испанский слизень чаще всего попадает вместе с рассадой или компостом, в которых могут находиться яйца слизней или сами особи. Обосновавшись на новом месте, они быстро распространяются по неухоженным территориям, обочинам дорог, берегам канав и водоемов, попадая как на соседние участки, так и в природные территории. Ситуацию осложняет то, что один слизень за год способен отложить до 500 яиц, которые успешно перезимовывают. Наиболее интенсивная кладка яиц происходит с июня по сентябрь, поэтому важно не допустить, чтобы как можно больше особей достигли возраста размножения.