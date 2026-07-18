Жителей портового города Латвии призвали встать на борьбу с опасным вредителем
Чтобы ограничить распространение инвазивного вида — испанского слизня (Arion vulgaris) — в Вентспилсе, самоуправление до конца августа продолжает работы по борьбе со слизнями в зелёных зонах города.
В этом году наибольшее распространение вредителей зафиксировано в Приморском парке, где в рамках мероприятий по ограничению используется экологичный, безопасный для людей и домашних животных лиматицид на основе фосфата железа.
В последние годы испанский слизень стал одним из наиболее стремительно распространяющихся инвазивных видов в Латвии. Все чаще он встречается и в Вентспилсе — в садах частных домов, озелененных территориях, парках и других зеленых зонах, где наносит существенный ущерб сельскохозяйственным и декоративным растениям. Кроме того, этот инвазивный вид угрожает местным видам растений и беспозвоночных, распространяя возбудителей растительных болезней и конкурируя с местными улитками и дождевыми червями.
В этом году наибольшее распространение испанского слизня в Вентспилсе зафиксировано в Приморском парке, где самоуправление уже начало мероприятия по ограничению и будет продолжать их до конца августа. Слизни также отмечены у Вентспилсской высшей школы, на улице Саулес на участке от улицы Кална до въезда на кладбище, на улице Екаба, а также в отдельных районах частной застройки.
В Латвию испанский слизень чаще всего попадает вместе с рассадой или компостом, в которых могут находиться яйца слизней или сами особи. Обосновавшись на новом месте, они быстро распространяются по неухоженным территориям, обочинам дорог, берегам канав и водоемов, попадая как на соседние участки, так и в природные территории. Ситуацию осложняет то, что один слизень за год способен отложить до 500 яиц, которые успешно перезимовывают. Наиболее интенсивная кладка яиц происходит с июня по сентябрь, поэтому важно не допустить, чтобы как можно больше особей достигли возраста размножения.
Эффективная борьба с испанским слизнем возможна только при участии всех владельцев затронутых территорий. Одних мер самоуправления недостаточно, поэтому жителей призывают регулярно осматривать свои участки и уничтожать вредителей.
На основании рекомендаций Управления по охране природы самоуправление призывает жителей сообщать о местах обнаружения испанского слизня на сайте www.invazivs.lv, помогая таким образом отслеживать распространение инвазивного вида в Латвии. На сайте также доступна информация по распознаванию слизня и наиболее эффективным методам ограничения.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется одновременно применять несколько методов ограничения. Наиболее эффективным является регулярный ручной сбор слизней, особенно ранним утром или вечером, когда они наиболее активны. Собранных слизней нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов, так как они способны из них выбраться. Их необходимо как минимум на сутки помещать в закрытую емкость с соленой водой или 1% раствором медного купороса.
Не менее важна профилактика. При покупке новых саженцев или компоста рекомендуется тщательно убедиться, что в них нет слизней или их яиц. Регулярно подстриженная и ухоженная территория менее пригодна для обитания слизней, а садовые отходы нельзя выбрасывать в лесах, канавах, кустарниках или у водоемов, поскольку именно таким образом инвазивный вид нередко попадает в природную среду. После сбора слизней рекомендуется тщательно очистить рабочие инструменты и обувь, а также вымыть руки, чтобы случайно не перенести яйца слизней на другие территории.
В дополнение к ручному сбору можно использовать и другие методы ограничения — устанавливать защитные барьеры из песка, извести или специальные заборы от слизней, размещать укрытия и приманки, например, влажные доски или остатки фруктов, а также, где это возможно, использовать домашнюю птицу — уток или кур. Если применяются химические средства, их нужно использовать ответственно, строго соблюдая инструкции производителя.
Самоуправление также призывает жителей активно участвовать в ограничении распространения испанского слизня. "Только совместные, целенаправленные и систематические действия могут сократить распространение этого инвазивного вида и уберечь сады, парки и природные территории Вентспилса от дальнейших повреждений", - подчеркивают власти Вентспилса.