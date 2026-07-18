Зеленая Рига в июле 2026 года
Ригу часто ругают за пробки, бесконечные ремонты, запущенные здания, разбитые тротуары и решения самоуправления. Все эти проблемы действительно существуют. Но ...
ФОТО: Рига, которую мы не всегда замечаем - в июле столица утонула в зелени и цветах
Ригу часто ругают за пробки, затянувшиеся ремонты, разбитые тротуары и запущенные здания. Поводов хватает. Но в июле 2026 года стоит посмотреть и на другую сторону города. Сейчас столица особенно зеленая и яркая, а за красивыми клумбами видны и более серьезные перемены.
В июле 2026 года Рига особенно хороша. Город утопает в зелени, клумбы заполнены яркими цветами, а старые деревья дают спасительную тень. В парках гуляют семьи, велосипедисты едут по своим делам, люди отдыхают у воды и фотографируют летний город.
Конечно, Ригу есть за что критиковать. Пробки, разбитые улицы, затянувшиеся ремонты никуда не исчезли. Но иногда стоит оторваться от привычного недовольства и посмотреть вокруг. Летом столица выглядит живой, ухоженной и очень уютной.
Особое внимание привлекают городские клумбы. Их оформление давно превратилось в отдельную традицию. Компания Rīgas meži проводит конкурс самых красивых цветочных клумб в садах и парках Риги и приглашает жителей принять участие в голосовании.
В этом году на выбор жителей представлены восемь цветочных композиций. Четыре из них созданы специально к 825-летию Риги и отражают историю города, его культуру и символы. Еще четыре клумбы представляют собой многолетние насаждения, демонстрирующие современные и экологичные решения для городского озеленения. Проголосовать за понравившуюся клумбу можно на странице в Facebook Rīgas dārzi un parki.
Но перемены не заканчиваются цветами. В январе открыли обновленную набережную Мукусалас протяженностью 2,3 километра. Там укрепили берег Даугавы и создали новое пространство для прогулок и отдыха.
Весной завершили первые этапы благоустройства Марупитского лесопарка. На территории появились освещенные дорожки, деревянная детская площадка, гамаки, лежаки и места для отдыха. В Пурвциемсе тем временем начали создавать современную игровую и спортивную площадку во дворе на улице Стирну. Инициативу предложили сами жители через городской бюджет участия.
К летнему сезону город также привел в порядок места отдыха у воды: на пляжи завезли песок, обновили оборудование, туалеты и информационные стенды. Улучшения затронули Румбулу и другие городские зоны купания.
Параллельно в Риге ремонтируют более 30 участков улиц и тротуаров, создают районные центры, обновляют освещение и общественные пространства. Возле Старой церкви Святой Гертруды готовят пешеходную площадь с новым покрытием и озеленением. Продолжается и строительство маршрутов для велосипедистов, но это лишь одна часть большой городской работы.
Рига не стала идеальной. Но она меняется, причем не только в центре и не только на бумаге. Новые парки, набережные, площадки, цветники и небольшие места отдыха постепенно делают ее приятнее.