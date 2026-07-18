Во время реставрации в Цесвайнском замке сделана удивительная находка

На интерьеры замка в Цесвайне серьезно повлияли как 83 года, в течение которых в его стенах размещалась школа, так и разрушительный пожар, произошедший 5 декабря 2002 года. После трагедии начались масштабные работы по реконструкции и реставрации, которые продолжаются до сих пор и шаг за шагом приближают здание к его историческому облику.