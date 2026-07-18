Во время реставрации в Цесвайнском замке сделана удивительная находка
Во время реставрационных работ в башне Цесвайнского замка совершенно случайно были обнаружены настенные росписи, десятилетиями скрытые под толстым слоем мела.
Этот уникальный памятник культуры, считающийся жемчужиной историзма и объединяющий архитектуру, скульптуру, художественную ковку и живопись, постепенно возвращает свой первоначальный облик. Реставрация позволяет заново открыть красоту, созданную бывшими владельцами замка - семьей фон Вульф.
На интерьеры замка в Цесвайне серьезно повлияли как 83 года, в течение которых в его стенах размещалась школа, так и разрушительный пожар, произошедший 5 декабря 2002 года. После трагедии начались масштабные работы по реконструкции и реставрации, которые продолжаются до сих пор и шаг за шагом приближают здание к его историческому облику.
Во время очистки стен верхней части башни сотрудники замка удаляли толстый слой мела, которым стены были покрыты на протяжении многих десятилетий. На нем сохранились многочисленные надписи и рисунки, оставленные посетителями.
Когда реставраторы сняли этот слой, перед ними открылась неожиданная находка - старинные изображения насекомых. Оказалось, что стены башни украшают рисунки бабочек, стрекоз, комаров и других насекомых.
По словам реставратора Мадары Расини, принимавшей участие в восстановлении Цесвайнского замка, эти росписи были созданы в первые годы существования здания, когда оно служило семейной резиденцией фон Вульфов.
Она отметила, что рисунки прекрасно сохранились: краска не осыпается, не выцветает и остается устойчивой. Благодаря этому уникальные изображения смогут еще долго радовать посетителей, поднимающихся на смотровую площадку башни.
В середине июля завершилось восстановление помещения на третьем этаже башни. В ходе работ интерьер стал значительно ближе к своему первоначальному виду: были восстановлены цветочные орнаменты в верхней части помещения, заново окрашены стены. Еще недавно эта комната была закрыта для посетителей, а теперь ее могут увидеть все желающие.