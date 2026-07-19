Уже скоро автомобили начнут следить за нами - к чему готовиться латвийским водителям
Скоро автомобиль станет не только средством передвижения, но и "наблюдателем" за своим владельцем. Камеры будут следить за усталостью, телефоном в руках и вниманием водителя, но эксперты предупреждают о рисках для кибербезопасности.
В ближайшие годы новые автомобили в Европе будут оснащаться камерами, которые смогут контролировать внимание водителя и оценивать, способен ли он безопасно управлять машиной. По словам члена правления Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Лиелпетериса, подобные системы уже несколько лет используются во многих автомобилях, однако до сих пор они не были обязательными.
Он пояснил, что современные автомобили уже способны определять признаки усталости водителя и предупреждать его о необходимости сделать перерыв. "Если глаза становятся немного уставшими, система выдает сообщение: возможно, нужно отдохнуть или сделать паузу на кофе", - рассказал Лиелпетерис.
Однако, по его словам, с развитием таких технологий все большее значение приобретает вопрос защиты информации. Эксперт обратил внимание, что современные люди уже постоянно сталкиваются со сбором данных - например, смартфоны используют камеры и различные датчики для работы приложений.
"Это показывает только то, куда мы движемся. Информация о том, где находится человек и что происходит в его жизненном пространстве, каким-то образом собирается, анализируется и обрабатывается", - сказал Лиелпетерис.
По его мнению, особенно важным этот вопрос станет через 10-15 лет, когда на дорогах появится значительно больше автономных автомобилей. "Думая о том, какие киберриски могут возникнуть в этом контексте, именно об этом я больше всего задумываюсь", - подчеркнул он.
Камеры точнее датчиков
Руководитель стратегического развития компании LAT Defence Эрик Пуле отметил, что остановить развитие технологий невозможно, а камеры могут стать более эффективным инструментом контроля за водителем, чем существующие датчики.
По его словам, многие современные автомобили уже имеют функции наблюдения за состоянием водителя, но чаще всего они основаны именно на сенсорах, которые могут ошибаться. Именно поэтому производители переходят к использованию камер, которые позволяют системе точнее оценивать ситуацию. "Видеоматериал дает гораздо лучший эффект для обработки данных. Система может точнее принять решение и точнее предупредить водителя о рисках или засыпании", - отметил эксперт.
По его словам, камеры смогут фиксировать нарушения, которые невозможно определить только с помощью сенсоров. Например, водитель, который во время движения смотрит в телефон, может представлять серьезную опасность для окружающих.
"Мы часто видим в Риге людей, которые сидят за рулем и смотрят в телефон. Если система обнаружит, что водитель во время движения использует телефон, она сможет предупредить об этом", - рассказал Пуле.
Он сравнил развитие автомобильных технологий с системами, которые уже применяются в беспилотных аппаратах. "Это похоже и на дроны. Они уже способны распознавать объекты, отличать человека, даже различать своих и чужих. Технологии зашли очень далеко", - сказал эксперт.
Главный вопрос - где будут храниться данные
Несмотря на преимущества новых систем, эксперты считают, что вместе с технологическим развитием должно появиться четкое регулирование. Главный вопрос - что будет происходить с видеозаписями и другой информацией о водителе.
"Очень важна обработка и хранение данных. Где они будут храниться? В самом автомобиле? Или будут передаваться удаленно в облако или на сервер? На эти вопросы необходимо найти ответы", - подчеркнул Пуле. Он отметил, что производители автомобилей должны обеспечить надежную защиту систем, чтобы злоумышленники не могли получить доступ к информации.