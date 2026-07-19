Уже скоро автомобили начнут следить за нами - к чему готовиться латвийским водителям

По его мнению, особенно важным этот вопрос станет через 10-15 лет, когда на дорогах появится значительно больше автономных автомобилей. "Думая о том, какие киберриски могут возникнуть в этом контексте, именно об этом я больше всего задумываюсь", - подчеркнул он.