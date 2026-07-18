Велодорожка Иманта-Бабите-Пиньки
Строительство маршрута Рига - Бабите - Пиньки началось летом 2025 года. В Риге создается участок протяженностью 7,3 километра - от ...
ФОТО: велодорожка до Бабите и Пиньки почти готова - что уже построили в Иманте
В Иманте уже можно увидеть один из наиболее заметных результатов строительства веломаршрута Рига - Бабите - Пиньки. На перекрестке Юрмалас гатве, Анниньмуйжас бульвариса и 7-й линии Иманты появились отдельные переезды для велосипедистов, новые светофоры, разметка, зоны отдыха и озеленение. Однако весь маршрут пока не завершен.
Один из опасных перекрестков полностью перестроили
На свежих фотографиях Рижской думы видно, как теперь выглядит перекресток Юрмалас гатве, бульвара Анниньмуйжас и 7-й линии Иманты. Через проезжую часть проложили широкие велосипедные переезды с красным покрытием, установили отдельные светофоры, а движение велосипедистов и пешеходов разделили.
Рядом оборудовали велосипедные парковки, скамейки, опоры, на которые можно поставить ногу во время ожидания зеленого сигнала, и зоны отдыха. На благоустроенной территории высадили молодые деревья, кустарники и другие растения.
Основные строительные работы на этом перекрестке уже закончили, движение открыли. При этом официальной информации о сдаче всего маршрута пока нет.
Именно этот перекресток ранее называли одним из "черных пунктов" Иманты. Общество Pilsēta cilvēkiem указывало, что прежняя организация движения создавала опасные ситуации для пешеходов и велосипедистов. В рамках проекта перекресток сделали регулируемым и разделили потоки участников движения.
Где проложили новый веломаршрут
Строительство маршрута Рига - Бабите - Пиньки началось летом 2025 года. В Риге проложили участок протяженностью 7,3 километра - от перекрестка улицы Слокас и проспекта Курземес до набережной Намея у Зундского канала.
Маршрут прошел по улицам Слокас, Даммес и Бебру, проспекту Курземес, бульвару Анниньмуйжас, Юрмалас гатве, улицам Кандавас, Даугавгривас и Дурбес. Он соединил Иманту, Дзирциемс, Засулаукс и Агенскалнс, а также связал городскую велоинфраструктуру с уже существующим направлением в сторону Бабите и Пиньки.
Примерно на двух километрах в районе улицы Даммес, бульвара Анниньмуйжас и Юрмалас гатве построили отдельную велосипедную дорожку. Еще почти на пяти километрах рядом проложили трехметровую велодорожку и пешеходный тротуар. Их разделили бордюром и разным покрытием.
Что еще изменилось вдоль маршрута
В рамках проекта перестроили сразу несколько перекрестков.
На пересечении улиц Даммес и Слокас сузили проезжую часть, приподняли перекресток и оборудовали новый пешеходный переход. На перекрестке бульвара Анниньмуйжас и улицы Даммес сократили количество полос, создали островок безопасности и приподнятый переход.
Пересечение бульвара Анниньмуйжас и улицы Бебру превратили в небольшое кольцо. На перекрестке Юрмалас гатве и проспекта Курземес сузили полосы движения. Такие решения должны заставить водителей снижать скорость и сократить расстояние, которое пешеходам и велосипедистам необходимо преодолевать через проезжую часть.
Вдоль маршрута также оборудовали небольшие места отдыха, расположенные примерно через каждые 150-400 метров. Там установили скамейки, урны и велосипедные стойки. В отдельных местах также предусмотрели краны с питьевой водой и станции для мелкого ремонта велосипедов.
Проект вызвал споры из-за вырубки деревьев
Строительство велодорожки сопровождалось протестами части жителей Иманты. Главной причиной стала вырубка деревьев вдоль Юрмалас гатве, улицы Слокас и на других участках.
Согласно опубликованным параметрам проекта, предполагалось убрать 256 деревьев. В самоуправлении отмечали, что среди них были засохшие, поврежденные и утратившие ценность деревья. Взамен решили посадить 126 новых деревьев, более 3900 кустарников и свыше 13 000 других растений.
Представители жителей возражали, что молодые саженцы не смогут быстро заменить взрослые деревья. После критики проектировщики пересмотрели отдельные решения и пообещали сохранить как можно больше существующих насаждений, если их состояние и расположение позволяли это сделать. На новых фотографиях перекрестка уже видны молодые деревья и крупные участки нового озеленения.
Стоимость строительства составила 13,2 миллиона евро
Общая сумма договора по этому направлению составила 13,2 миллиона евро.
Маршрут Рига - Бабите - Пиньки стал частью более крупной программы, в которую также вошли велодорожки из Риги в Улброку и Кекаву. Общий бюджет трех направлений составил около 25,6 миллиона евро. Из них 21,18 миллиона предоставил европейский Механизм восстановления и устойчивости, еще около 4,45 миллиона составило финансирование самоуправления.
В июне Рижская дума сообщала, что строительство всех трех региональных маршрутов приближалось к завершению. Оставшиеся работы планировалось закончить в течение летнего строительного сезона 2026 года.
При этом непрерывного пути непосредственно из центра Риги до Пиньки пока не появилось. На набережной Намея в рамках отдельного проекта еще предстоит построить пешеходно-велосипедный мост через Зундский канал. В будущем он должен связать новый маршрут с Кипсалой и создать более удобное продолжение в направлении центра города.