ФОТО: велодорожка до Бабите и Пиньки почти готова - что уже построили в Иманте

Представители жителей возражали, что молодые саженцы не смогут быстро заменить взрослые деревья. После критики проектировщики пересмотрели отдельные решения и пообещали сохранить как можно больше существующих насаждений, если их состояние и расположение позволяли это сделать. На новых фотографиях перекрестка уже видны молодые деревья и крупные участки нового озеленения.