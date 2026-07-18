Ночью Латвию накроют грозы и сильные ливни, днем погода улучшится

В ночь на воскресенье во многих районах Латвии ожидается дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. Небо будет облачным и лишь временами прояснится. Подует слабый или умеренный ветер с юга. Температура воздуха опустится до +15...+19 градусов.