Ночью Латвию накроют грозы и сильные ливни, днем погода улучшится
В ночь на воскресенье Латвию накроют дожди и грозы, местами возможны сильные ливни. Днем погода успокоится, воздух прогреется до +24 градусов.
В ночь на воскресенье во многих районах Латвии ожидается дождь, местами возможны грозы и сильные ливни. Небо будет облачным и лишь временами прояснится. Подует слабый или умеренный ветер с юга. Температура воздуха опустится до +15...+19 градусов.
В Риге также ожидается облачная погода, временами пройдут дожди, возможна гроза с сильными ливнями. Подует слабый или умеренный юго-западный и южный ветер. Температура воздуха понизится до +16...+18 градусов.
Днем погода станет спокойнее. Небо будет чаще проясняться, а небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами. Сохранится слабый или умеренный юго-западный и южный ветер. Воздух прогреется до +19...+24 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет средним.
В Риге днем будет облачно, но временами покажется солнце. Осадков не ожидается. Подует слабый или умеренный юго-западный и южный ветер, а температура воздуха повысится до +22...+24 градусов.