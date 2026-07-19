Солнечная "буря тысячелетия" ударит по людям сильнее, чем раньше думали

Еще один тревожный пример произошел в июле 2012 года. Тогда гигантский выброс корональной массы пересек орбиту Земли всего через несколько дней после того, как наша планета покинула эту область космоса. По оценкам NASA, если бы удар пришелся непосредственно по Земле, современная цивилизация могла бы столкнуться с многолетними перебоями в работе критически важной инфраструктуры.