Солнечная "буря тысячелетия" ударит по людям сильнее, чем раньше думали
Экстремальная солнечная буря, которая происходит примерно раз в тысячу лет, способна вызвать глобальные перебои в работе спутников, энергосистем, интернета и навигации. Новое исследование показывает, что последствия таких событий могут оказаться значительно серьезнее, чем считалось ранее.
Международная группа ученых пришла к выводу, что человечество может недооценивать опасность самых мощных солнечных бурь. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, существующие модели существенно занижают потенциальное воздействие экстремальных вспышек на Солнце на современные технологии.
Долгое время считалось, что магнитное поле Земли способно ограничить силу воздействия даже очень мощных солнечных бурь. Однако анализ более миллиона спутниковых наблюдений показал, что такого естественного "потолка" может не существовать. Это означает, что при определенных условиях геомагнитные возмущения способны стать гораздо сильнее прогнозируемых.
Солнечные бури возникают после мощных вспышек и выбросов корональной массы - огромных облаков заряженных частиц, которые устремляются к Земле. При столкновении с магнитным полем планеты они вызывают геомагнитные возмущения. Именно они могут нарушать работу спутников, систем GPS, радиосвязи и линий электропередачи, а также создавать опасность для космонавтов и авиации.
Ученые предупреждают, что в случае экстремального события последствия могут оказаться беспрецедентными. Возможны массовые отключения электроэнергии, потеря спутниковой связи, сбои в работе банковских систем, мобильной связи, интернета, транспортной инфраструктуры и навигационных сервисов. Особенно уязвимыми становятся современные спутниковые группировки, от которых сегодня зависят многие отрасли экономики.
Исследователи отмечают, что подобные солнечные суперштормы происходят крайне редко - примерно раз в тысячу лет. Однако менее мощные, но все равно опасные события случаются значительно чаще. Одним из самых известных примеров остается "событие Кэррингтона" 1859 года, когда мощная солнечная буря вывела из строя телеграфные сети по всему миру. Если подобное явление повторится сегодня, ущерб может исчисляться триллионами долларов.
Еще один тревожный пример произошел в июле 2012 года. Тогда гигантский выброс корональной массы пересек орбиту Земли всего через несколько дней после того, как наша планета покинула эту область космоса. По оценкам NASA, если бы удар пришелся непосредственно по Земле, современная цивилизация могла бы столкнуться с многолетними перебоями в работе критически важной инфраструктуры.