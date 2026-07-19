Оказалось, что состав судей в Латвии сильно выделяется на фоне остальной Европы
В Латвии одна из самых высоких долей женщин среди профессиональных судей в Европейском союзе. В 2024 году женщины составляли почти 80% судейского корпуса страны. По этому показателю Латвию опережает только Словения.
По данным Eurostat, в 2024 году в странах Европейского союза в среднем насчитывалось 15,7 профессионального судьи на 100 000 жителей. За последние десять лет этот показатель снизился - в 2014 году он составлял 17,7 судьи на 100 000 человек.
Больше всего профессиональных судей на душу населения зарегистрировано в Хорватии - 43,3 на 100 000 жителей. Далее следуют Словения (40,2), Люксембург (36,0), Болгария (35,4) и Румыния (35,3). Наименьшие показатели зафиксированы в Ирландии (3,6), Австрии (4,3), Испании (6,2), Чехии (6,7) и Италии (7,9).
Но особенно выделяется Латвия по другому параметру. Женщины составляют 79,7% профессиональных судей страны - это второй результат в Европейском союзе. В абсолютных цифрах в Латвии работают 408 женщин-судей и 104 мужчины. Выше доля женщин только в Словении, где они составляют 81,4% судейского корпуса. На третьем месте находится Греция с показателем 75,5%.
В целом женщины преобладают среди профессиональных судей почти во всех странах ЕС. Единственным исключением остается Ирландия, где большинство судей - мужчины (56,4%), а женщины составляют 43,6% судейского корпуса.