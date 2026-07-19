Мама подарила рижанке лотерейный билет перед свадьбой - он принес 100 000 евро
Молодая пара из Риги получила неожиданный свадебный подарок - билет Simtgades loterija принес им главный выигрыш в размере 100 000 евро. Необычная история удачи началась с решения будущей тещи сделать дочери необычный подарок перед свадьбой.
Этой осенью молодые люди готовятся сыграть свадьбу. Мама невесты решила вручить дочери заранее подготовленный подарок - конверт. Внутри находился лотерейный билет, который полностью изменил планы пары.
Сама будущая невеста признается, что обычно не верила в подобные истории и считала шанс выиграть крупную сумму практически нереальным. "Я обычно скептически отношусь к таким вещам. Понимаю, насколько мала вероятность выиграть значительные суммы", - рассказала она.
Однако на билете под символом корзины с грибами оказался выигрыш в 100 000 евро. Поскольку девушка раньше никогда не участвовала в лотереях, она сначала даже не поняла, что произошло. "Я не могла поверить, что выигрыш может быть настолько большим", - призналась она. Не меньше растерян был и будущий муж. Первые эмоции сменились волнением и попытками осознать произошедшее. "В первый вечер мы почти не могли уснуть. Было огромное волнение", - вспоминает пара.
Окончательно поверить в удачу молодым людям удалось только после того, как они связались с представителями Latvijas Loto и подтвердили выигрыш. Еще одним приятным сюрпризом стало то, что с выигрыша в Simtgades loterija не нужно платить подоходный налог с населения. Этого не знала даже мама, когда покупала билет для дочери.
Для пары этот подарок стал гораздо больше, чем просто неожиданная сумма денег. Молодые люди давно мечтали приобрести участок земли в окрестностях Риги и построить собственный семейный дом в течение ближайших десяти лет. Теперь эта мечта может стать реальностью значительно быстрее. "Это невероятно красивый подарок!" - говорят будущие супруги, выражая благодарность маме.
Они также рассказали о необычном совпадении: совсем недавно они обсуждали, как было бы прекрасно, если бы кто-то подарил им землю для строительства дома. "Оказывается, мечты действительно могут сбываться", - отмечают они.