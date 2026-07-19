Мама подарила рижанке лотерейный билет перед свадьбой - он принес 100 000 евро

Однако на билете под символом корзины с грибами оказался выигрыш в 100 000 евро. Поскольку девушка раньше никогда не участвовала в лотереях, она сначала даже не поняла, что произошло. "Я не могла поверить, что выигрыш может быть настолько большим", - призналась она. Не меньше растерян был и будущий муж. Первые эмоции сменились волнением и попытками осознать произошедшее. "В первый вечер мы почти не могли уснуть. Было огромное волнение", - вспоминает пара.