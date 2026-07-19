Новые требования ЕС к упаковке: популярные коробки и стаканчики окажутся под запретом

С августа 2026 года пищевую упаковку с концентрацией PFAS выше установленных лимитов больше нельзя будет выпускать на рынок. Предприятиям придется обеспечивать проведение лабораторных тестов, подтверждающих соответствие упаковки требованиям, и быть готовыми доказать, что используемые материалы не содержат PFAS сверх установленных норм. Эти лимиты фактически запрещают дальнейшее использование фторированных жиростойких покрытий, которые до сих пор являлись стандартом для бумажной и картонной пищевой упаковки. В связи с этим упаковочная индустрия во многих случаях не сможет просто уменьшить объем покрытия PFAS - придется разрабатывать не просто слегка ухудшенные, а технологически абсолютно новые альтернативы.