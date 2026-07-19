Новые требования ЕС к упаковке: популярные коробки и стаканчики окажутся под запретом
С 12 августа в ЕС начинают действовать новые жесткие правила упаковки. Под запрет попадут популярные коробки для бургеров, стаканчики для кофе и другая пищевая тара с "вечными химикатами" PFAS. Производителям придется срочно менять технологии.
В Европейском союзе (ЕC) 12 августа вступает в силу новый регламент об упаковке и упаковочных отходах, который вводит единые, гораздо более строгие правила для упаковки во всех странах ЕС. Регламент вступит в силу сразу, без процесса утверждения в каждой стране, то есть начнет распространяться на предприятия уже с 12 августа. Фактически, 12 августа станет датой, после которой производители, импортеры, торговцы и поставщики услуг больше не смогут выпускать на рынок упаковку, которая не соответствует новым требованиям, сообщает Latvijas Avīze.
Новые требования весьма обширны и строги - регламент предусматривает существенные изменения как в составе упаковочных материалов, так и в маркировке, документации и ответственности производителей. Его цель - сократить объем упаковочных отходов, повысить их пригодность к переработке и снизить использование вредных веществ.
Одним из наиболее существенных изменений является запрет на использование веществ PFAS в пищевой упаковке. PFAS - это перфторалкильные и полифторалкильные соединения, очень большая группа синтетических химических соединений, которые называют "вечными химикатами", поскольку они десятилетиями не разлагаются в окружающей среде и накапливаются в организме животных и человека. Они устойчивы к теплу, жиру и воде, поэтому на протяжении десятилетий широко использовались в промышленности и производстве потребительских товаров.
Типичная пищевая упаковка с высоким содержанием PFAS - это бумажная и картонная тара с жиростойким покрытием, например, коробки для бургеров, картонные контейнеры для картофеля фри, коробки для пиццы.
Это также композитные упаковочные материалы с водными или жировыми барьерами - бумажные стаканчики для кофе и других напитков, бумажная посуда для салатов, лапши и блюд вок, бумажные пакеты для сэндвичей и кондитерских изделий, упаковочные пленки и ламинат для пищевых продуктов, а также бумага для выпечки, которая часто обрабатывается пластиковым ламинатом или материалами, содержащими PFAS.
С августа 2026 года пищевую упаковку с концентрацией PFAS выше установленных лимитов больше нельзя будет выпускать на рынок. Предприятиям придется обеспечивать проведение лабораторных тестов, подтверждающих соответствие упаковки требованиям, и быть готовыми доказать, что используемые материалы не содержат PFAS сверх установленных норм. Эти лимиты фактически запрещают дальнейшее использование фторированных жиростойких покрытий, которые до сих пор являлись стандартом для бумажной и картонной пищевой упаковки. В связи с этим упаковочная индустрия во многих случаях не сможет просто уменьшить объем покрытия PFAS - придется разрабатывать не просто слегка ухудшенные, а технологически абсолютно новые альтернативы.