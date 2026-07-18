Жители Вецмилгрависа сообщили об упавшем в Даугаву человеке: спасатели проводят поиски

Ранее Латвию потряс другой трагический случай на Даугаве. 10 июля в первой половине дня в реку упал 54-летний сотрудник Latvijas dzelzceļš. Его останки были обнаружены 14 июля около 11 часов. Государственная инспекция труда начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины этого несчастного случая.