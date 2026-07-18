Жители Вецмилгрависа сообщили об упавшем в Даугаву человеке: спасатели проводят поиски
В Риге спасатели проводят поисковую операцию после сообщений о возможном утонувшем человеке в Даугаве.
Жители Вецмилгрависа в социальных сетях сообщили о замеченном в Даугаве утонувшем человеке. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) подтвердила, что в этом районе проводится поисковая операция. "В Вецмилгрависе спасатели по просьбе Государственной полиции в субботу обследуют протоку Кундзиньсалы возле улицы Мелдру", - сообщили в VUGD, отказавшись предоставлять дополнительную информацию.
Местные жители утверждают, что видели в воде человека, которого сейчас разыскивают спасатели. "Кажется, кто-то все-таки упал в воду. Я вызвал полицию", - написал один из жителей Вецмилгрависа в социальной сети Facebook.
Пока официальные службы не сообщают, идет ли речь о погибшем человеке и установлена ли его личность.
Ранее Латвию потряс другой трагический случай на Даугаве. 10 июля в первой половине дня в реку упал 54-летний сотрудник Latvijas dzelzceļš. Его останки были обнаружены 14 июля около 11 часов. Государственная инспекция труда начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины этого несчастного случая.