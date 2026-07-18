Аварии и происшествия
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Трагедия в Вецмилгрависе: из воды извлекли погибшего мужчину
В субботу спасатели извлекли из протоки Кундзиньсалы у улицы Мелдру в Вецмилгрависе тело погибшего мужчины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
По информации полиции, мужчина 1991 года рождения, предположительно, упал в воду в пятницу. По факту случившегося начат уголовный процесс.
Ранее Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что по просьбе полиции спасатели обследовали протоку Кундзиньсалы возле улицы Мелдру. В социальных сетях сообщалось, что находившегося в воде человека заметили местные жители.
Ранее Латвию потряс другой трагический случай на Даугаве. 10 июля в первой половине дня в реку упал 54-летний сотрудник Latvijas dzelzceļš. Его останки были обнаружены 14 июля около 11 часов. Государственная инспекция труда начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины этого несчастного случая.