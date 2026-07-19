Почему в Латвии исчезают кровельщики, несмотря на спрос и высокие зарплаты
В Латвии возник острый дефицит кровельщиков: заказов хватает на годы вперед, а очередь к мастерам уже расписана до 2027 года. При этом молодежь почти перестала выбирать эту хорошо оплачиваемую профессию.
Председатель правления Латвийского объединения кровельщиков Валдис Вуцанс признал, что профессиональных кровельщиков в Латвии действительно не хватает. Например, в объединении состоит лишь немногим более 30 профессиональных кровельщиков, причем около 20 из них работают в Риге, сообщает LSM+.
«Работы у нас очень много — и в этом сезоне, и в прошлом, и еще в течение примерно пяти-шести предыдущих сезонов. Судя по всему, следующий сезон тоже будет насыщенным. Конечно, в Рижском районе профессиональных кровельщиков значительно больше. В регионах ощущается нехватка хорошо подготовленных специалистов. А работы для них было бы более чем достаточно», — отметил Вуцанс.
На услуги профессиональных кровельщиков уже образовалась очередь. Нередко ждать приходится несколько лет.
Получить образование кровельщика в Латвии можно только в Огрском техникуме. В прошлом году из-за отсутствия интереса группу по специальности кровельщика там набрать не удалось.
«Молодые люди должны понимать специфику этой работы, поэтому мы обычно отбираем наиболее мотивированных и целеустремленных, чтобы они по возможности остались работать в этой отрасли и на рынке труда. Но я полностью согласна и с самой ассоциацией: чтобы обеспечить специалистами всю территорию Латвии, их необходимо готовить в большем количестве, особенно если обучение ведется только в одном учебном заведении», — пояснила директор Огрского техникума Арманда Аузиня.
В Латвийском объединении кровельщиков не отрицают, что профессионального кровельщика не обязательно привлекать для замены крыш всех жилых домов. Однако при проведении работ на крышах исторических зданий участие такого специалиста необходимо.
«Когда нас вызывают на объекты, где до этого уже побывал кто-то из «мастеров», почти всегда возникают проблемы с несовместимостью материалов. А когда у человека нет глубокого понимания того, как правильно укладывать слои материалов и обеспечивать их долговечность, в итоге оказывается испорченной вся конструкция кровельного пирога», — отметил Вуцанс.
В объединении считают, что специалист-кровельщик должен быть в каждом самоуправлении.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что опытный кровельщик в Латвии может получать более 2000 евро "на руки", а верхнего предела доходов практически нет, уверен мастер своего дела Арманд Лиеде.