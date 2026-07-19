Почему в Латвии исчезают кровельщики, несмотря на спрос и высокие зарплаты

«Работы у нас очень много — и в этом сезоне, и в прошлом, и еще в течение примерно пяти-шести предыдущих сезонов. Судя по всему, следующий сезон тоже будет насыщенным. Конечно, в Рижском районе профессиональных кровельщиков значительно больше. В регионах ощущается нехватка хорошо подготовленных специалистов. А работы для них было бы более чем достаточно», — отметил Вуцанс.