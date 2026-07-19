Выбрано самое красивое слово в мире. Изучали 75 языков
Фото: Shutterstock
Маори не считают, что они выше природы.
Реально & Невероятно

Выбрано самое красивое слово в мире. Изучали 75 языков

Отдел информации

Otkrito.lv

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Слово kaitiakitanga из языка маори, коренного народа Новой Зеландии, признано самым красивым словом в мире по версии платформы для изучения иностранных языков Babbel. Оно означает ответственность человека за бережное отношение к природе.

Победителя выбирали среди 223 слов из 75 языков мира. Сначала специалисты Babbel проанализировали тысячи обсуждений в языковых сообществах, на Reddit, TikTok и других онлайн-площадках, а затем международное жюри, в которое вошли лингвисты, писатели и эксперты по культуре, определило победителя. При оценке учитывались четыре критерия: звучание слова, его значение, редкость и культурная значимость.

По словам представителей Babbel, слово kaitiakitanga объединяет все качества, которые делают слово по-настоящему уникальным: необычное звучание, глубокий смысл и понятие, которому нет прямого аналога во многих языках мира.

"Это слово отражает одну из важнейших тем нашего времени - ответственное отношение к окружающей среде ради будущих поколений. Оно показывает, как язык способен выразить сложные ценности и мировоззрение всего одним словом", - отметили в компании.

В мировоззрении маори человек не считается хозяином природы. Он является ее частью и хранителем, обязанным заботиться об окружающем мире и сохранять его для следующих поколений. Именно этот смысл, по мнению жюри, и сделал слово победителем конкурса.

В число 15 самых красивых слов мира также вошли:

  • aura (греческий) - особая энергетика или атмосфера, окружающая человека;
  • hiraeth (валлийский) - глубокая, светлая тоска по утраченному или никогда не существовавшему дому;
  • ikigai (японский) - смысл жизни, ради которого хочется просыпаться каждое утро;
  • iriy (украинский) - мифическая теплая страна, куда, согласно легендам, на зиму улетают птицы и уходят души умерших;
  • kintsugi (японский) - искусство реставрации разбитой керамики золотом, когда трещины не скрывают, а подчеркивают;
  • luftmensch (идиш) - мечтательный человек, живущий больше идеями, чем практическими заботами;
  • mamihlapinatapai (яганский язык) - взгляд двух людей, каждый из которых ждет, что первый шаг сделает другой;
  • naz (урду) - чувство уверенности и гордости, возникающее благодаря безусловной любви;
  • ojalá (испанский) - выражение надежды на то, что желаемое обязательно сбудется;
  • poronkusema (финский) - старинная мера расстояния: столько, сколько северный олень способен пройти до того, как ему понадобится остановиться;
  • saudade (португальский) - светлая и одновременно болезненная тоска по человеку или чему-то утраченному;
  • ubuntu (язык зулу) - философия общей человечности, которую часто выражают словами "Я существую, потому что существуем мы";
  • yakamoz (турецкий) - серебристое отражение лунного света на поверхности воды;
  • zephyr (греческий) - легкий, освежающий ветерок. 
     

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