Выбрано самое красивое слово в мире. Изучали 75 языков
Слово kaitiakitanga из языка маори, коренного народа Новой Зеландии, признано самым красивым словом в мире по версии платформы для изучения иностранных языков Babbel. Оно означает ответственность человека за бережное отношение к природе.
Победителя выбирали среди 223 слов из 75 языков мира. Сначала специалисты Babbel проанализировали тысячи обсуждений в языковых сообществах, на Reddit, TikTok и других онлайн-площадках, а затем международное жюри, в которое вошли лингвисты, писатели и эксперты по культуре, определило победителя. При оценке учитывались четыре критерия: звучание слова, его значение, редкость и культурная значимость.
По словам представителей Babbel, слово kaitiakitanga объединяет все качества, которые делают слово по-настоящему уникальным: необычное звучание, глубокий смысл и понятие, которому нет прямого аналога во многих языках мира.
"Это слово отражает одну из важнейших тем нашего времени - ответственное отношение к окружающей среде ради будущих поколений. Оно показывает, как язык способен выразить сложные ценности и мировоззрение всего одним словом", - отметили в компании.
В мировоззрении маори человек не считается хозяином природы. Он является ее частью и хранителем, обязанным заботиться об окружающем мире и сохранять его для следующих поколений. Именно этот смысл, по мнению жюри, и сделал слово победителем конкурса.
В число 15 самых красивых слов мира также вошли:
- aura (греческий) - особая энергетика или атмосфера, окружающая человека;
- hiraeth (валлийский) - глубокая, светлая тоска по утраченному или никогда не существовавшему дому;
- ikigai (японский) - смысл жизни, ради которого хочется просыпаться каждое утро;
- iriy (украинский) - мифическая теплая страна, куда, согласно легендам, на зиму улетают птицы и уходят души умерших;
- kintsugi (японский) - искусство реставрации разбитой керамики золотом, когда трещины не скрывают, а подчеркивают;
- luftmensch (идиш) - мечтательный человек, живущий больше идеями, чем практическими заботами;
- mamihlapinatapai (яганский язык) - взгляд двух людей, каждый из которых ждет, что первый шаг сделает другой;
- naz (урду) - чувство уверенности и гордости, возникающее благодаря безусловной любви;
- ojalá (испанский) - выражение надежды на то, что желаемое обязательно сбудется;
- poronkusema (финский) - старинная мера расстояния: столько, сколько северный олень способен пройти до того, как ему понадобится остановиться;
- saudade (португальский) - светлая и одновременно болезненная тоска по человеку или чему-то утраченному;
- ubuntu (язык зулу) - философия общей человечности, которую часто выражают словами "Я существую, потому что существуем мы";
- yakamoz (турецкий) - серебристое отражение лунного света на поверхности воды;
- zephyr (греческий) - легкий, освежающий ветерок.