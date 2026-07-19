Выбрано самое красивое слово в мире. Изучали 75 языков

Победителя выбирали среди 223 слов из 75 языков мира. Сначала специалисты Babbel проанализировали тысячи обсуждений в языковых сообществах, на Reddit, TikTok и других онлайн-площадках, а затем международное жюри, в которое вошли лингвисты, писатели и эксперты по культуре, определило победителя. При оценке учитывались четыре критерия: звучание слова, его значение, редкость и культурная значимость.