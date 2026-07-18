"Уже два поколения ждут приговора": в Латвии хотят переписать Уголовный закон

В качестве одной из проблем Смилтенс указал на необходимость сбалансировать права участников уголовного процесса и обеспечить эффективность процесса. Смилтенс отметил, что длительные уголовные процессы могут иметь серьезные последствия как для обвиняемых, чья профессиональная жизнь и репутация могут пострадать, так и для предприятий, на деятельность которых могут повлиять замороженные средства или приостановленные инвестиции. Он подчеркнул, что предсказуемая и эффективная судебная система важна и для привлечения инвестиций.