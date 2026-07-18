"Уже два поколения ждут приговора": в Латвии хотят переписать Уголовный закон
Уголовные дела в Латвии могут рассматриваться десятилетиями, а некоторые процессы пережили уже два поколения. Министр юстиции считает, что действующий закон себя исчерпал и нуждается в полной замене.
Разработка полностью нового Уголовно-процессуального закона не может быть завершена за четыре месяца, однако за этот период можно начать процесс и направить его в стабильное русло, сказал в интервью министр юстиции Эдвард Смилтенс (ОС).
Смилтенс отметил, что статистика о средних сроках рассмотрения дел свидетельствует о том, что рассмотрение уголовных дел в судах, особенно в судах апелляционной инстанции, по-прежнему затягивается.
"В истории латвийских судов есть легендарные дела, за время рассмотрения которых выросли уже два поколения, а окончательного приговора все еще нет", - сказал министр.
Уголовно-процессуальный закон, разработанный до 2005 года и с тех пор более 60 раз существенно измененный, можно сравнить с 20-летним автомобилем, который многократно ремонтировался, отметил Смилтенс, подчеркнув, что пришло время подумать о разработке совершенно нового регулирования.
Смилтенс сообщил, что в Совете юстиции состоялась широкая дискуссия, в результате которой был достигнут компромисс о создании рабочей группы под эгидой Совета юстиции. "В нее войдут представители Министерства юстиции, судов, адвокатуры и других вовлеченных сторон. Задачей рабочей группы будет выявление основных проблем, связанных на практике с применением Уголовно-процессуального закона", - пояснил Смилтенс.
Министр надеется, что работу удастся выполнить в ближайшие три-четыре месяца, но независимо от того, кто возглавит Минюст после следующих выборов в Сейм, такая работа должна продолжаться.
В качестве одной из проблем Смилтенс указал на необходимость сбалансировать права участников уголовного процесса и обеспечить эффективность процесса. Смилтенс отметил, что длительные уголовные процессы могут иметь серьезные последствия как для обвиняемых, чья профессиональная жизнь и репутация могут пострадать, так и для предприятий, на деятельность которых могут повлиять замороженные средства или приостановленные инвестиции. Он подчеркнул, что предсказуемая и эффективная судебная система важна и для привлечения инвестиций.
Длительные уголовные процессы могут иметь серьезные последствия в тех случаях, когда дело заканчивается без обвинительного приговора или со сравнительно небольшим наказанием. Например, если на имущество наложен арест, на протяжении нескольких лет деятельность предприятия может быть ограничена, и ему может быть нанесен репутационный ущерб.
Он отметил, что в Латвии, которая является небольшой страной, репутация имеет особенно большое значение, и из-за затянувшегося процесса предприятия и организации могут потерять партнеров, клиентов или финансирование. Поэтому важно найти баланс между качественным расследованием, справедливым судом и проведением уголовного процесса в разумные сроки.