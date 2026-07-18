"Это какая-то другая Латвия?" Кулинарный блогер сравнил цены на рынках Риги - разница почти вдвое

Он также обращает внимание, что рядом часто лежат овощи из Литвы, которые стоят почти вдвое дешевле. "Мы часто слышим, что местная продукция вкуснее. Возможно. Но если бы мы родились на пару сотен километров дальше, в Литве, разве так же горячо утверждали бы, что латвийские помидоры лучше литовских? Думаю, здесь свою роль играет и патриотизм. И в этом нет ничего плохого. Но одного патриотизма недостаточно, чтобы покупатель соглашался на любую цену".