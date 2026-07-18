"Это какая-то другая Латвия?" Кулинарный блогер сравнил цены на рынках Риги - разница почти вдвое
Почему одинаковые латвийские помидоры на одном рынке стоят 7 евро за килограмм, а на другом - вдвое дешевле? Пост известного кулинарного блогера вызвал сотни комментариев и жаркий спор о ценах, фермерах и переплате за слово "местный".
Известный латвийский кулинарный блогер, автор кулинарных книг и общественный деятель Ройс Пуке, более известный как Pipars, поднял в социальных сетях тему, которая оказалась близка тысячам жителей Латвии. После посещения Агенскалнского рынка в Риге он задался вопросом - не превратились ли современные рынки из места, где можно купить свежие местные продукты по доступной цене, в площадки для покупателей с высоким доходом.
"Мне очень нравится Агенскалнский рынок. Нравится атмосфера, архитектура, люди и общее ощущение. Туда хочется зайти, выпить кофе, погулять и поддержать местных производителей. Но каждый раз, увидев цены, возникает один и тот же вопрос - почему?"
Пуке приводит конкретные примеры цен, которые, по его мнению, трудно объяснить разгаром сезона. По его словам, в июле он увидел укроп, базилик и петрушку по 2 евро за небольшой пучок, цветную капусту по 4 евро за килограмм, помидоры по 7 евро за килограмм, а малину - по 10 евро за небольшую коробку.
При этом на Центральном рынке Риги он обнаружил совершенно другую картину: укроп продавали по 50 центов, цветную капусту - по 2,5 евро за килограмм, помидоры - по 2,5-3 евро, а огурцы - примерно по 1,8 евро за килограмм. "Разница огромная. Конечно, я понимаю, что на цены влияет множество факторов: расположение рынка, стоимость аренды, расходы на персонал, покупательская способность жителей района. Все это логично. Но возникает вопрос - можно ли только этим объяснить такую большую разницу в ценах?"
Еще один вопрос, который задает блогер, касается происхождения продукции. "Практически все продавцы утверждают одно и то же - продукция выращена в Латвии. Но разве на других рынках не так? Или там помидоры и цветная капуста приехали из какой-то другой Латвии?"
По мнению Пуке, поддерживать местных производителей необходимо, однако это не должно автоматически означать двойную переплату.
"Я по-прежнему считаю, что местных фермеров нужно поддерживать. Их труд нелегкий, и они заслуживают честной оплаты. Но и у покупателя есть свои пределы. Поддержка не должна означать, что в разгар сезона овощи и ягоды становятся предметом роскоши".
Он также обращает внимание, что рядом часто лежат овощи из Литвы, которые стоят почти вдвое дешевле. "Мы часто слышим, что местная продукция вкуснее. Возможно. Но если бы мы родились на пару сотен километров дальше, в Литве, разве так же горячо утверждали бы, что латвийские помидоры лучше литовских? Думаю, здесь свою роль играет и патриотизм. И в этом нет ничего плохого. Но одного патриотизма недостаточно, чтобы покупатель соглашался на любую цену".
Мнения разделились
Публикация вызвала сотни комментариев, причем мнения пользователей оказались диаметрально противоположными.
Фермер Аустра Берзиня, которая сама выращивает овощи и продает их на рынке в Екабпилсе, призвала покупателей сначала задуматься о том, сколько труда стоит за каждым килограммом продукции. "Если не хотите - не покупайте. Но прежде чем говорить, что все дорого, подумайте, сколько труда вложено, чтобы эта продукция попала на рынок". Она напоминает, что фермеры ежедневно несут расходы на топливо, семена, удобрения, электричество, упаковку и технику, а после окончания торговли рабочий день вовсе не заканчивается.
По словам Берзини, многие покупатели даже не замечают, что приобретают не продукцию фермеров, а товар перекупщиков. "Очень часто люди сами покупают продукцию, привезенную из Польши, на которой написано, что она местная. Тогда возникает вопрос - кого мы на самом деле поддерживаем?"
Многие комментаторы согласились с блогером и признались, что Агенскалнский рынок давно перестал быть местом для регулярных покупок. Одна из пользовательниц написала, что приходит туда скорее погулять или съесть пиццу, а овощи предпочитает покупать на Центральном рынке.
Другие отмечают, что после реконструкции рынок стал слишком "модным" и ориентированным скорее на туристов и состоятельных жителей, чем на обычных покупателей.
Некоторые приводят конкретные примеры цен. Так, пользователи рассказывают, что на Центральном рынке недавно покупали латвийскую клубнику по 4,5-5 евро за килограмм, кабачки - от 1 евро, а зелень - от 50 центов за пучок.
Часть участников обсуждения считает, что главная причина дороговизны вовсе не желание продавцов заработать как можно больше.
Продавец, который регулярно участвует в различных ярмарках, объяснил, что стоимость торгового места может составлять от 5 до 150 евро в день. К этому добавляются расходы на парковку, топливо и транспортировку продукции. По его словам, если продавать огурцы по одному евро за килограмм, зачастую выгоднее оставить их семье, чем везти на рынок.
Другие пользователи уверены, что проблема кроется именно в системе торговли и высокой стоимости аренды, а не в самих фермерах. Звучало и мнение, что покупать овощи лучше напрямую у производителей, минуя посредников, поскольку именно перекупщики формируют самую высокую наценку. При этом многие сошлись в одном: желание поддерживать латвийских производителей сохраняется, однако большинство покупателей не готовы платить за местную продукцию в два-три раза больше только потому, что она выращена в Латвии.