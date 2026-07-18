Законодатели США начинают рассматривать пакет небывало жестких санкций против РФ

Кроме того, законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших стран, закупающих российские нефть и газ. В первоначальной версии документа предлагалось установить тарифы на уровне 500%, однако после переговоров эта мера была смягчена. Одновременно предусмотрены исключения для государств, которые импортируют менее 15% российского газа и принимают меры по снижению зависимости от российских энергоресурсов.