Законодатели США начинают рассматривать пакет небывало жестких санкций против РФ
Группа американских сенаторов представила обновленный законопроект о новых масштабных санкциях против России. Документ предусматривает ограничения в отношении российских властей, банков, энергетического сектора и "теневого флота", а также вводит пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа.
В Сенат США внесен обновленный двухпартийный законопроект о введении новых жестких санкций против России. Его авторами выступили сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, однако после смерти Грэма инициативу продолжили продвигать его коллеги. Документ уже пользуется широкой поддержкой представителей обеих партий.
Законопроект предусматривает введение санкций против президента России Владимира Путина, представителей высшего политического и военного руководства страны, государственных компаний, банков, Центрального банка России, крупных энергетических проектов, а также российских олигархов и иностранных компаний, поддерживающих российский оборонно-промышленный комплекс.
Отдельный блок документа направлен против так называемого "теневого флота" - танкеров, которые используются для обхода действующих ограничений на экспорт российской нефти.
Кроме того, законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших стран, закупающих российские нефть и газ. В первоначальной версии документа предлагалось установить тарифы на уровне 500%, однако после переговоров эта мера была смягчена. Одновременно предусмотрены исключения для государств, которые импортируют менее 15% российского газа и принимают меры по снижению зависимости от российских энергоресурсов.
Авторы законопроекта рассчитывают, что новые меры усилят экономическое давление на Москву и сократят доходы России от экспорта энергоносителей, которые используются для финансирования войны против Украины. При этом лидеры Сената заявляют, что рассчитывают на быстрое продвижение документа и его дальнейшее рассмотрение Конгрессом.