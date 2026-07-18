Ночная атака украинских дронов по России: загорелись склады Wildberries и нефтебаза
В ночь на 18 июля Украина провела одну из крупнейших атак беспилотников по территории России. По сообщениям российских властей, под удар попали несколько регионов, в том числе склады Wildberries в Тамбовской и Московской областях, нефтебаза в Ногинске и жилой дом во Владимире.
По предварительным данным, в результате пожара на складе интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли как минимум семь человек, еще 24 получили ранения, заявил губернатор региона Евгений Первышов.
Независимое интернет-издание Astra подтвердило произошедшее на основании спутниковых снимков и опубликовало большое количество видеозаписей местных жителей, на которых видна атака беспилотников. Аналогичные кадры разместил и украинский Telegram-канал Exilenova+.
Атака беспилотников также привела к пожару на складе Wildberries в Электростали Московской области. Там пострадали 24 человека, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, пожар также возник на нефтебазе в Ногинске, расположенном примерно в десяти километрах от Электростали. В результате удара по нефтебазе пострадали два человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в атаке на Московский регион участвовали более 370 украинских беспилотников.
Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир многоэтажного жилого дома. Жителей здания эвакуировали, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Об атаке также заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, над регионом были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов.
Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что взрывы также были слышны в Твери, однако российские власти эту информацию пока не подтвердили.
Тем временем Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что в ночь на среду атакам беспилотников также подверглись Севастополь, Керчь, Феодосия и Гвардейское в оккупированном Россией Крыму.