Глава VC4 о государственных проектах: "В Латвии, как в постсоветской стране, ответственности практически нет"

Марис Ревалдс на это ответил, что частный бизнес просто не может позволить себе дорогостоящие ошибки. "Если мы ошибемся, экономика просто выбросит нас из игры. Мы обанкротимся, потеряем свои позиции на рынке. Мы не можем себе этого позволить". Он подчеркнул, что предприниматели инвестируют собственные средства или деньги, взятые в кредит у банков, поэтому каждое решение тщательно просчитывается. "Это наши тяжело заработанные деньги. Никто не дал их нам бесплатно. В большинстве случаев мы заняли их в банках. Это совершенно другой уровень ответственности".