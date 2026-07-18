Глава VC4 о государственных проектах: "В Латвии, как в постсоветской стране, ответственности практически нет"
Почему частная клиника в Риге обходится почти вдвое дешевле государственного проекта? Руководитель Veselības centrs 4 Марис Ревалдс уверен: дело не в стоимости строительства, а в том, кто и как отвечает за каждый потраченный евро.
В эфире программы "Dr. Apinis" на TV24 ведущий обратил внимание, что новая частная клиника на улице Барона в Риге строится значительно дешевле, чем проект нового корпуса больницы имени Страдиня и инфраструктурные планы Латвийского университета, которые до сих пор сталкиваются с постоянными задержками.
Марис Ревалдс на это ответил, что частный бизнес просто не может позволить себе дорогостоящие ошибки. "Если мы ошибемся, экономика просто выбросит нас из игры. Мы обанкротимся, потеряем свои позиции на рынке. Мы не можем себе этого позволить". Он подчеркнул, что предприниматели инвестируют собственные средства или деньги, взятые в кредит у банков, поэтому каждое решение тщательно просчитывается. "Это наши тяжело заработанные деньги. Никто не дал их нам бесплатно. В большинстве случаев мы заняли их в банках. Это совершенно другой уровень ответственности".
Совсем иначе, по мнению Ревалдса, обстоят дела в государственном секторе. Он считает, что в Латвии практически отсутствует персональная ответственность за провал дорогостоящих проектов.
"В Латвии, как в постсоветской стране, ответственности практически нет. Будь то Rail Baltica, строительство железной дороги или больниц - виновных обычно найти невозможно".
По его словам, даже если проект заканчивается неудачей, его руководители редко несут серьезные последствия. "Максимум, что происходит, - кто-то на время теряет работу. А потом мы видим, как этот человек где-то снова появляется и занимает очередную должность".
Ревалдс также иронично вспомнил громкие коррупционные истории, намекнув, что даже серьезные скандалы далеко не всегда становятся препятствием для дальнейшей карьеры чиновников. "Если у кого-то в багажнике находят чемодан с деньгами, это тоже не становится серьезной проблемой. Можно сказать, что эти деньги принадлежали кому-то другому, и все аплодируют. Вот так мы и живем".
По мнению предпринимателя, именно различие в отношении к деньгам и определяет эффективность работы частного и государственного секторов. "С одной стороны - полная безответственность при распоряжении государственными деньгами. У частного бизнеса такой роскоши просто нет".