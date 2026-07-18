Пожар на складе металлолома в Рижском порту тушили почти 12 часов
Пожар на складе металлолома в Рижском порту, вспыхнувший вечером 17 июля, удалось полностью ликвидировать только спустя почти 12 часов. В тушении участвовали более 30 пожарных, беспилотник и портовый буксир. Люди не пострадали, однако в Даугаву попали неочищенные стоки.
Вызов на улицу Мелдру, где на площади 300 квадратных метров горела куча металлолома, спасатели получили в пятницу в 19:10. На месте происшествия работали более 30 пожарных, были задействованы шесть автоцистерн и две автолестницы.
Был создан оперативный штаб, в работе которого участвовали представители Государственной пожарно-спасательной службы, предприятия, Государственной полиции, Портовой полиции, Государственной службы окружающей среды, Рижской муниципальной полиции, Рижского свободного порта и Комиссии гражданской защиты Риги.
После почти четырех часов тушения пожар удалось локализовать в пятницу в 23:00. Полностью его ликвидировали в субботу утром в 7:08.
Во время тушения для обследования территории несколько раз использовался беспилотник. Со стороны порта пожарные также задействовали буксир Stella. По рекомендации Государственной службы окружающей среды в Даугаве установили 30 метров абсорбирующих бонов.
На месте работали и три единицы техники, предоставленные пострадавшим предприятием. С их помощью металлолом перекладывали, чтобы пожарные могли добраться до очагов горения и тления.
В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что медики дежурили на месте происшествия, однако никто не пострадал. В окрестностях также не поступало вызовов, связанных с отравлением продуктами горения или вдыханием дыма.
Как сообщала в пятницу Рижская дума, в горевшей куче на территории порта по адресу улица Мелдру, 3 находилось около 30 000 тонн металлолома. По предварительной информации, возгорание могли вызвать сильная жара и искры, возникшие во время работы техники.
Чтобы ограничить возможное распространение загрязнения, в протоке Даугавы установили заграждения. В акваторию реки попало большое количество неочищенных стоков, образовавшихся при тушении пожара.
Пожар вызвал сильное задымление, поэтому жителей Вецмилгрависа и Вецаки призвали закрыть окна и по возможности не находиться на улице.