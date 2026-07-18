Появилась информация, что airBaltic, похоже, хотят продать

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отметило, что airBaltic до сих пор не погасила краткосрочный заем в размере 30 млн евро, предоставленный правительством Латвии. Кредит должен быть возвращен в августе. Кроме того, в июне компания не пополнила резервный счет, предусмотренный условиями выпуска облигаций со сроком погашения в 2029 году.