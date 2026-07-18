Появилась информация, что airBaltic, похоже, хотят продать
Правительство Латвии ведет переговоры с потенциальным стратегическим инвестором для национальной авиакомпании airBaltic, испытывающей финансовые трудности. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что решение может быть принято уже этим летом.
Правительство Латвии ведет переговоры с серьезным стратегическим инвестором для государственной авиакомпании airBaltic. Об этом в интервью Reuters сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс.
По его словам, переговоры уже идут, однако название потенциального инвестора пока не раскрывается.
"Мы действительно ведем переговоры с серьезным партнером. Рассчитываем завершить этот процесс уже этим летом. Сейчас необходимо выполнить все подготовительные шаги, чтобы сделать компанию привлекательной для стратегического инвестора. Если это удастся, airBaltic продолжит выполнять полеты", - заявил премьер.
Главным условием латвийской стороны станет сохранение Риги в качестве основного авиационного хаба компании. По словам Кулбергса, именно этот пункт является принципиальным для правительства.
При этом премьер отказался комментировать, какую долю в авиакомпании может получить потенциальный инвестор.
Заявления главы правительства прозвучали накануне назначенного на 3 августа собрания держателей облигаций airBaltic, на котором авиакомпания намерена обсудить привлечение краткосрочного финансирования. Сколько именно средств требуется перевозчику, компания пока не сообщала.
На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отметило, что airBaltic до сих пор не погасила краткосрочный заем в размере 30 млн евро, предоставленный правительством Латвии. Кредит должен быть возвращен в августе. Кроме того, в июне компания не пополнила резервный счет, предусмотренный условиями выпуска облигаций со сроком погашения в 2029 году.
По словам Кулбергса, уже на следующей неделе руководство airBaltic представит новый бизнес-план, предусматривающий меры по реструктуризации компании.
"Для реализации этого плана необходимо несколько ключевых условий. Одно из них - финансирование, второе - привлечение стратегического инвестора", - отметил премьер.
Он также признал, что прежние планы развития авиакомпании стали нереалистичными после потери российского и украинского рынков вследствие войны в Украине. Дополнительное негативное влияние на деятельность перевозчика оказали пандемия COVID-19 и кризис на Ближнем Востоке.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что агентство Fitch предупредило о риске дефолта airBaltic уже в этом году.