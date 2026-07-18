Прогнозы на грибной сезон в Латвии: когда ждать массового появления лисичек и боровиков

По ее словам, в лесах под Ригой ситуация по-прежнему во многом зависит от засухи, поэтому грибов там очень мало. В то же время в других регионах Латвии, где влаги было больше, уже появились первые удачные находки. В социальных сетях также опубликованы фотографии первых заметных урожаев белых грибов и грибов-зонтиков.