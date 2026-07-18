Прогнозы на грибной сезон в Латвии: когда ждать массового появления лисичек и боровиков
После дождей многие жители Латвии отправились в лес в надежде собрать полные корзины грибов. Однако микологи предупреждают: сезон только начинается, и массового появления лисичек и боровиков пока ждать рано.
Представитель Латвийского музея природы Диана Мейере отмечает, что первые блюда из лисичек во многих местах начали готовить уже к Янову дню, а в отдельных регионах Латвии урожай этих грибов сейчас можно назвать неплохим. Однако общая картина пока не столь обнадеживающая.
Сезон начался позже, чем обычно
"Например, первые боровики нередко появляются уже в мае или июне, однако сейчас, в середине июля, замечены лишь летние белые грибы и отдельные маслята. Очень мало и сыроежек", - рассказывает Мейере.
По ее словам, в лесах под Ригой ситуация по-прежнему во многом зависит от засухи, поэтому грибов там очень мало. В то же время в других регионах Латвии, где влаги было больше, уже появились первые удачные находки. В социальных сетях также опубликованы фотографии первых заметных урожаев белых грибов и грибов-зонтиков.
"Мы ждем большего разнообразия видов и более активного роста грибов. Надеюсь, что после дождей они начнут активнее расти и в других местах", - говорит миколог.
Обещают ли дожди богатый грибной сезон?
Несмотря на то, что в последние недели во многих районах прошли дожди, пока невозможно предсказать, каким окажется грибной сезон в целом.
"Микологам еще сложнее предсказать объем урожая грибов, чем метеорологам - количество осадков в конкретном месте", - признает Мейере.
Она объясняет, что на рост грибов влияют не только дожди, но и температура воздуха и почвы, а также сочетание этих факторов. Поэтому специалист воздерживается от конкретных прогнозов, лишь добавляя: "Надеюсь!"
Когда начнется настоящий грибной сезон?
На вопрос о том, когда может начаться самый активный период сбора грибов, Мейере отвечает просто: тогда, когда для грибов сложатся благоприятные условия.
"Сейчас на большей части территории Латвии все еще слишком сухо. Однако времени для роста грибов еще достаточно - сезон может продолжаться до конца октября или даже начала ноября".
Это означает, что даже если в середине июля леса пока не радуют обилием грибов, грибникам не стоит терять надежду. Если погода окажется благоприятной, основной грибной сезон еще впереди.