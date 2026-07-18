Грозы и угрозы: из-за жары в Латвии объявлено желтое предупреждение
В субботу Латвию накроет почти тропическая жара - воздух местами прогреется до +29 градусов. Однако вместе с зноем придут сильные ливни, грозы и порывистый ветер, а синоптики предупреждают об опасности для здоровья.
Утром в восточных районах Латвии еще будет светить солнце, тогда как в западных и центральных районах сохранится облачная погода. В течение дня с запада небо постепенно затянет облаками, а в западных и центральных районах облака принесут дождь. Местами ожидаются сильные осадки и грозы.
Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений, который во время гроз усилится в порывах до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +24...+29 градусов. Лишь в Курземе будет прохладнее - от +20 до +24 градусов.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, однако во второй половине дня небо затянет, временами пройдет дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха в столице повысится до +27...+29 градусов.
Индекс ультрафиолетового излучения будет от среднего до высокого, поэтому не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.
Из-за ожидаемой сильной жары Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение для центральных и восточных районов Латвии. Оно будет действовать с 11:00 до 19:00. Синоптики предупреждают, что жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Пожилые люди, младенцы, а также люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, подвергаются повышенному риску ухудшения здоровья.