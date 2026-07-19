Полиция Лиепаи предупредила родителей: за оставленных без присмотра детей уже заведены дела
Этим летом полиция Лиепаи уже несколько раз находила маленьких детей без присмотра взрослых - дома, во дворах и на детских площадках.
Муниципальная полиция Лиепаи обратилась к родителям с призывом не оставлять маленьких детей без присмотра и напомнила о требованиях закона. С начала лета правоохранители уже выявили несколько случаев, когда дети младше семи лет находились дома или в общественных местах без взрослых.
По данным полиции, также были зафиксированы ситуации, когда за детьми младше семи лет присматривали их старшие братья или сестры, которым еще не исполнилось 13 лет. Такой присмотр также не соответствует требованиям законодательства.
В связи с выявленными нарушениями сотрудники муниципальной полиции неоднократно проводили профилактические беседы с родителями. Кроме того, уже возбуждены шесть административных дел.
Правоохранители напоминают, что ребенка можно оставлять одного дома или в общественном месте только после достижения им семилетнего возраста. Это правило распространяется не только на квартиру или дом, но и на дворы многоквартирных домов, детские площадки, парки и другие общественные места.
Если ребенку еще не исполнилось семи лет, присматривать за ним может только человек, достигший 13-летнего возраста.
Муниципальная полиция призывает родителей ответственно относиться к безопасности своих детей и заранее оценивать возможные риски. Даже кратковременное отсутствие присмотра может привести к ситуациям, угрожающим здоровью, безопасности или жизни ребенка.