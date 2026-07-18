Фармацевты не в восторге от идеи бесплатных лекарств для пациентов после выписки из больницы Страдиня
Пациенты одной из крупнейших больниц Латвии смогут бесплатно получать назначенные антибиотики сразу после выписки. Власти рассчитывают улучшить лечение и снизить число повторных госпитализаций, однако представители фармацевтической отрасли уже ставят под сомнение эффективность новой инициативы.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения совместно с Клинической университетской больницей имени Страдиня (PSKUS) запускает пилотный проект, цель которого - содействовать ответственному использованию антибиотиков и обеспечить непрерывность антибактериального лечения после выписки из стационара. В рамках проекта пациенты будут бесплатно получать полный курс назначенных врачом антибиотиков для приема внутрь (до одного месяца) непосредственно при выписке из больницы.
В понимании Минздрава, по итогам пилотного проекта можно будет судить, улучшает ли такой подход качество лечения, повышает ли удовлетворенность пациентов и помогает ли сократить продолжительность пребывания в больнице пациентов с инфекционными заболеваниями. Причем идея, по словам директора департамента общественного здоровья Минздрава Яны Фелдмане, исходила от самих специалистов в Страдиня. В их практике нередки ситуации, когда люди после выписки не могут сразу позволить себе покупку антибиотиков или получить рецепт на них, и это приводит к осложнениям, сообщает LSM+.
В министерстве посмотрят, что получится, и если риски для фармацевтической отрасли перевесят пользу для пациентов, то новшество не будет продвигаться, но первичны здесь именно интересы больных, а не лоббирование торговцев лекарствами:
«Я думаю, мы не можем рассматривать это как трату денег попусту, потому что возможность того, что пациент проведет меньше времени в стационаре — это скорее экономия средств. Это более эффективное лечение, потому что каждый койко-день обходится гораздо дороже, чем возможность получения антибиотиков за госсчет для пациента», — сказала Фельдмане.
Инфектологи тоже считают, что такой шаг может оказаться удобнее, безопаснее и экономически выгоднее, чем тот порядок, что действовал до сих пор.
Тем временем организации фармацевтической отрасли уже выразили обеспокоенность по поводу пилотного проекта, направив Минздраву просьбу объяснить, как было принято такое решение и как планируется его реализация. Никакого обсуждения с отраслью не было, подчеркнула президент Общества фармацевтов Зане Мелберга.
Она подчеркнула, что аптеки в Латвии широко доступны, поэтому ассоциация считает, что государство должно укреплять существующую систему возмещения стоимости лекарств, а не создавать новую модель, минуя аптеки. К тому же неясно, как на практике будет обеспечен надзор за лечением пациентов после выписки из стационара, как новый порядок повлияет на отрасль фармацевтики и не грозит ли он стать альтернативой действующему сейчас порядку выдачи лекарств.
Мелберга говорит, что возникают вопросы и о возможной политической ангажированности такого шага в преддверии осенних парламентских выборов. В понедельник представители Общества фармацевтов и других организаций встретятся с представителями Минздрава и надеются получить ответы на свои вопросы.
На реализацию пилотного проекта из резервов NVD выделят до 30 тысяч евро, львиная доля этой суммы уйдет именно на оплату антибиотиков. Пока проект запланирован только на текущий год.