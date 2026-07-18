Фармацевты не в восторге от идеи бесплатных лекарств для пациентов после выписки из больницы Страдиня

В понимании Минздрава, по итогам пилотного проекта можно будет судить, улучшает ли такой подход качество лечения, повышает ли удовлетворенность пациентов и помогает ли сократить продолжительность пребывания в больнице пациентов с инфекционными заболеваниями. Причем идея, по словам директора департамента общественного здоровья Минздрава Яны Фелдмане, исходила от самих специалистов в Страдиня. В их практике нередки ситуации, когда люди после выписки не могут сразу позволить себе покупку антибиотиков или получить рецепт на них, и это приводит к осложнениям, сообщает LSM+.