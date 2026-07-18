"Мы не сможем конкурировать": почему фермеры в Латвии боятся вступления Украины в ЕС
Возможное вступление Украины в Европейский союз вызывает все большую тревогу среди латвийских фермеров. В Министерстве земледелия признают: сельхозпроизводители уже не просто обеспокоены - многие всерьез опасаются, что не смогут выдержать конкуренцию, особенно на рынке зерна.
Вопрос о том, как вступление Украины в Европейский союз повлияет на прямые выплаты за сельскохозяйственные угодья и будущее латвийского сельского хозяйства, пока остается без четкого ответа. Однако опасения фермеров вполне обоснованны, заявил в эфире TV24 парламентский секретарь Министерства земледелия Нормунд Шмитс.
По его словам, сегодня любые прогнозы о будущем европейской аграрной политики больше напоминают "гадание на кофейной гуще", поскольку окончательных решений пока не существует.
"Это уже не просто беспокойство. Люди действительно боятся. Ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не смогут конкурировать с Украиной на этих рынках, если говорить о зерновом секторе", - подчеркнул Шмитс.
Он отметил, что масштабы украинского сельскохозяйственного производства несопоставимы с возможностями стран Балтии, а существующие неравные условия конкуренции представляют серьезную угрозу для местных производителей. "Особенно если говорить о зерне. Потенциал Украины в этой сфере просто несравним. Пока это проект, на который ни у кого нет готового ответа, но работа над различными сценариями продолжается", - сказал представитель Министерства земледелия.
Шмитс добавил, что в настоящее время на уровне Евросоюза продолжаются обсуждения возможных последствий вступления Украины, однако пока никто не может сказать, каким образом изменятся прямые выплаты за сельхозугодья и другие механизмы поддержки фермеров.