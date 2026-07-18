"Мы не сможем конкурировать": почему фермеры в Латвии боятся вступления Украины в ЕС

Он отметил, что масштабы украинского сельскохозяйственного производства несопоставимы с возможностями стран Балтии, а существующие неравные условия конкуренции представляют серьезную угрозу для местных производителей. "Особенно если говорить о зерне. Потенциал Украины в этой сфере просто несравним. Пока это проект, на который ни у кого нет готового ответа, но работа над различными сценариями продолжается", - сказал представитель Министерства земледелия.