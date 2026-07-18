В Кенгарагсе водитель BMW устроил гонки прямо по велодорожке. ВИДЕО
Жителей Кенгарагса возмутило поведение водителя BMW, который на высокой скорости промчался по велодорожке, а затем продолжил опасную езду прямо через парк. Лишь по счастливой случайности на его пути не оказалось пешеходов и велосипедистов.
В среду днем в рижском микрорайоне Кенгарагс очевидцы сняли на видео крайне опасное нарушение правил дорожного движения. Водитель BMW на высокой скорости двигался по велодорожке, а затем заехал в парк, полностью игнорируя требования безопасности.
На опубликованных кадрах видно, как автомобиль несется по территории, предназначенной исключительно для велосипедистов, после чего продолжает движение по парковой зоне.
К счастью, в момент съемки на пути нарушителя не оказалось ни пешеходов, ни велосипедистов. В противном случае подобная езда могла закончиться тяжелыми последствиями.
Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях, где пользователи резко осудили действия водителя, отметив, что подобное поведение создает реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих.