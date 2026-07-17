Пожар в Рижском порту: жителей призвали срочно закрыть окна
Пожар вспыхнул в Рижском порту, окутав окрестности густым дымом. Жителей Вецмилгрависа и Вецаки призвали немедленно закрыть окна, не выходить на улицу и отключить системы вентиляции, пока экстренные службы ликвидируют возгорание.
В Рижском порту на улице Мелдру, 3, произошло возгорание на складе металлолома, сопровождающееся сильным задымлением. Об этом сообщила Рижская дума. По предварительной информации, причиной возгорания могли стать сильная жара и искры, возникшие во время работы техники.
Чтобы не допустить распространения загрязнения, в одном из рукавов Даугавы устанавливают боновые заграждения. Это связано с тем, что в акваторию реки попадает большое количество неочищенных сточных вод, используемых при тушении пожара.
На месте происшествия работают более 30 пожарных. В ликвидации возгорания задействованы четыре пожарные автоцистерны и две автолестницы. Также создан оперативный штаб с участием Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции, Портовой полиции и представителей предприятия.
Из-за густого дыма жителей районов Вецмилгравис и Вецаки призвали держать окна и двери закрытыми, не находиться на улице, а также отключить вентиляционные установки и системы рекуперации воздуха, если в помещениях ощущается запах дыма.