В Латвии

В центре Даугавпилса подростки пытались сжечь электросамокат. ВИДЕО

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Ранним утром в самом центре Даугавпилса камеры видеонаблюдения зафиксировали опасный инцидент: группа молодых людей решила поджечь электросамокат, используя горючую жидкость.

Инцидент произошел ранним утром 11 июля. Как сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса, камеры наблюдения запечатлели, как один из участников компании облил покрышки электросамоката горючей жидкостью и поджег их.

После получения сигнала к месту происшествия незамедлительно направился ближайший экипаж муниципальной полиции. Правоохранители начали работу с участниками инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

К моменту прибытия полицейских видимых повреждений от огня на электросамокате обнаружено не было.

Муниципальная полиция напоминает, что подобные действия представляют серьезную опасность для окружающих, могут привести к возгоранию, причинить ущерб имуществу и создать угрозу общественной безопасности. Жителей призывают ответственно относиться к своим поступкам и воздерживаться от любых действий, способных поставить под угрозу безопасность людей и общественный порядок.

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