В центре Даугавпилса подростки пытались сжечь электросамокат. ВИДЕО
Ранним утром в самом центре Даугавпилса камеры видеонаблюдения зафиксировали опасный инцидент: группа молодых людей решила поджечь электросамокат, используя горючую жидкость.
Инцидент произошел ранним утром 11 июля. Как сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса, камеры наблюдения запечатлели, как один из участников компании облил покрышки электросамоката горючей жидкостью и поджег их.
После получения сигнала к месту происшествия незамедлительно направился ближайший экипаж муниципальной полиции. Правоохранители начали работу с участниками инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
К моменту прибытия полицейских видимых повреждений от огня на электросамокате обнаружено не было.
Муниципальная полиция напоминает, что подобные действия представляют серьезную опасность для окружающих, могут привести к возгоранию, причинить ущерб имуществу и создать угрозу общественной безопасности. Жителей призывают ответственно относиться к своим поступкам и воздерживаться от любых действий, способных поставить под угрозу безопасность людей и общественный порядок.