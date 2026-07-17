В центре Даугавпилса подростки пытались сжечь электросамокат. ВИДЕО

Муниципальная полиция напоминает, что подобные действия представляют серьезную опасность для окружающих, могут привести к возгоранию, причинить ущерб имуществу и создать угрозу общественной безопасности. Жителей призывают ответственно относиться к своим поступкам и воздерживаться от любых действий, способных поставить под угрозу безопасность людей и общественный порядок.