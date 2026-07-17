Латвия предлагает запретить въезд в ЕС сотрудникам российской пропаганды
Латвия призвала распространить визовые ограничения Евросоюза на сотрудников российских пропагандистских структур. В Риге считают, что пропаганда поддерживает войну против Украины и используется для гибридных атак на другие страны.
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эдвинс Шноре принял участие в неформальной встрече Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза, которая прошла в Дублине. Одной из основных тем обсуждения стала роль визовой политики в укреплении внутренней безопасности Евросоюза.
Участники встречи обсудили возможности усовершенствовать визовую политику, чтобы она эффективнее помогала предотвращать угрозы безопасности и укреплять защиту внешних границ ЕС.
Шноре призвал распространить визовые ограничения на людей, работающих в российских пропагандистских структурах. По его словам, пропаганда играет важную роль как в развязанной Россией войне против Украины, так и в гибридной деятельности против других стран, включая Латвию.
Принятая Европейской комиссией в этом году Визовая стратегия ЕС определяет безопасность одним из главных направлений визовой политики. Документ предусматривает возможность введения адресных визовых ограничений в отношении отдельных категорий граждан третьих стран.
Такие меры могут коснуться владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выявленных бывших и действующих участников вооруженных формирований государств-агрессоров, связанных с государственными структурами представителей элит, а также заявителей, путешествующих с необязательными целями.
В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что Латвия продолжает поддерживать введение общих целевых визовых ограничений в отношении определенных категорий граждан третьих стран. В том числе речь идет о возможности приостановить или ограничить прием заявлений на визы, если конкретная страна создает существенную угрозу безопасности и общественному порядку Латвии и других государств ЕС.
В министерстве заявили, что Россия представляет долгосрочную угрозу европейской безопасности, поэтому Латвия выступает за максимальное сокращение любого сотрудничества с ней.
Выдача российским гражданам виз для въезда в ЕС с необязательными целями, особенно ради туризма, во время продолжающейся войны против Украины неприемлема как с точки зрения безопасности, так и по этическим причинам, считают в ведомстве.
Еще одной центральной темой встречи стала борьба с организованной преступностью. Особое внимание участники уделили сотрудничеству с третьими странами и частным сектором.
Как пояснили в Министерстве внутренних дел, преступные сети действуют за пределами национальных границ, используют цифровые технологии, финансовую систему и возможности легального бизнеса. Поэтому все большее значение приобретает координированное международное сотрудничество.
Представители стран обсудили, как эффективнее объединить общие инструменты ЕС с двусторонним сотрудничеством государств, одновременно расширяя взаимодействие с телекоммуникационными компаниями, онлайн-платформами, технологическими предприятиями и другими партнерами из частного сектора. Они могут внести значительный вклад в выявление и предотвращение организованной преступности.
Стороны также рассмотрели возможности усиления обмена информацией с надежными третьими странами. На фоне роста трансграничной преступности, миграционных проблем и других угроз ЕС хочет эффективнее использовать имеющиеся у партнеров данные, сохраняя высокие стандарты защиты персональной информации и основных прав.
Участники встречи подчеркнули, что приоритетом должно оставаться полное внедрение и обеспечение совместимости крупномасштабных информационных систем ЕС. Только после этого следует развивать новые механизмы сотрудничества с третьими странами.
Латвия видит пользу в целевом обмене данными с надежными партнерами, если это помогает бороться с организованной и трансграничной преступностью, укреплять безопасность границ и совершенствовать управление миграцией.
В министерстве подчеркнули, что такой обмен должен основываться на конкретных оперативных потребностях и четком правовом обосновании. Сотрудничество должно приносить реальную пользу и осуществляться с соблюдением основных прав и требований по защите данных.