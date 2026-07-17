Латвия предлагает запретить въезд в ЕС сотрудникам российской пропаганды

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что Латвия продолжает поддерживать введение общих целевых визовых ограничений в отношении определенных категорий граждан третьих стран. В том числе речь идет о возможности приостановить или ограничить прием заявлений на визы, если конкретная страна создает существенную угрозу безопасности и общественному порядку Латвии и других государств ЕС.