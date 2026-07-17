"Кролики" оказались в "черном" списке: украинские юмористы Моисеенко и Данилец не приедут в Латвию
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже запретила въезд в страну юмористам Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу. Решение принято из-за их поддержки страны-агрессора и отменяет запланированные гастроли.
Владимир Моисеенко и Владимир Данилец — популярный украинский комический дуэт, более известный как юмористический дуэт "Кролики" (по названию их самого популярного номера). Артисты получили широкую известность в СССР и на постсоветском пространстве благодаря своим эстрадным миниатюрам в жанре разговорной комедии. При этом с февраля 2022 года артисты публично не осудили действия России и не делали открытых антивоенных заявлений. В украинском обществе и на уровне электронных петиций к президенту неоднократно поднимался вопрос о лишении Моисеенко и Данильца званий "Народный артист Украины". Артисты официально внесены в базу данных центра "Миротворец".
Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение включить юмористов в список нежелательных для страны лиц (persona non grata) и бессрочно запретить им въезд в Латвию. Об этом глава МИД сообщила в социальных сетях. По ее словам, решение принято в соответствии со статьей 61 Закона об иммиграции, которая предусматривает право министра иностранных дел признавать иностранцев нежелательными для Латвии.
❗Ārlietu ministre Baiba Braže ir pieņēmusi lēmumu Latvijas Republikai nevēlamo personu (persona non grata) sarakstā iekļaut divas personas.— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) July 17, 2026
🔗https://t.co/gfH6gkNdwY pic.twitter.com/hXyssSxwmS
Как следует из открытой информации, в сентябре этого года Моисеенко и Данилец планировали гастрольный тур по Латвии с программой "Лучшее за 30 лет!". Организаторы анонсировали три концерта - в Риге, Даугавпилсе и Резекне.
В последние годы, после начала войны в Украине, министры иностранных дел Латвии регулярно включают в список persona non grata представителей сферы культуры и шоу-бизнеса, которые, по оценке латвийских властей, публично поддерживали политику страны-агрессора.