"Кролики" оказались в "черном" списке: украинские юмористы Моисеенко и Данилец не приедут в Латвию

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец — популярный украинский комический дуэт, более известный как юмористический дуэт "Кролики" (по названию их самого популярного номера). Артисты получили широкую известность в СССР и на постсоветском пространстве благодаря своим эстрадным миниатюрам в жанре разговорной комедии. При этом с февраля 2022 года артисты публично не осудили действия России и не делали открытых антивоенных заявлений. В украинском обществе и на уровне электронных петиций к президенту неоднократно поднимался вопрос о лишении Моисеенко и Данильца званий "Народный артист Украины". Артисты официально внесены в базу данных центра "Миротворец".