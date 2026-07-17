Латвийский фермер пытался получить более 120 000 евро из средств ЕС, используя сфабрикованное видео

Европейская прокуратура (EPPO) передала в суд уголовное дело против латвийского фермера, которого подозревают в мошенничестве с фондами Европейского союза. По версии следствия, фермер незаконно получил 122 725 евро из Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (EAFRD), предназначенных для покупки и установки роботизированного доильного оборудования. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, а также в предоставлении ложной информации и документов в рамках процедуры получения финансирования ЕС.