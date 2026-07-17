Латвийский фермер пытался получить более 120 000 евро из средств ЕС, используя сфабрикованное видео
Европейская прокуратура передала в суд дело против латвийского фермера, которого подозревают в мошенничестве с европейскими средствами.
Европейская прокуратура (EPPO) передала в суд уголовное дело против латвийского фермера, которого подозревают в мошенничестве с фондами Европейского союза. По версии следствия, фермер незаконно получил 122 725 евро из Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (EAFRD), предназначенных для покупки и установки роботизированного доильного оборудования. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, а также в предоставлении ложной информации и документов в рамках процедуры получения финансирования ЕС.
Следствие установило, что в 2024 году обвиняемый подал заявку на компенсацию расходов по инвестиционному сельскохозяйственному проекту, заявив о приобретении и установке роботизированной доильной системы. Однако, как выяснили следователи, оборудование не было должным образом смонтировано, не могло использоваться по назначению и никогда не применялось в сельскохозяйственной деятельности.
По данным Европейской прокуратуры, чтобы получить финансирование, фермер представил сфабрикованное видео, создававшее впечатление, что оборудование полностью готово к эксплуатации. Во время выездной проверки он также пытался ввести инспекторов в заблуждение, заявив, что установка была недавно отключена из-за неблагоприятных погодных условий.
В Европейской прокуратуре подчеркивают, что обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в компетентном суде Латвии.
EPPO занимается расследованием, уголовным преследованием и передачей в суд преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам Европейского союза.