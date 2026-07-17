Трагедия в зоопарке Сигулды: при родах умерла любимица посетителей зебра Вера
В зоопарке Сигулды сообщили о тяжелой утрате - умерла зебра Вера, которая вместе с жеребцом Фааресом была одной из первых обитательниц зоопарка и любимицей многих посетителей.
Как рассказали представители зоопарка, трагедия произошла во время родов, когда возникли серьезные осложнения. Несмотря на усилия сотрудников и ветеринаров, спасти детеныша не удалось. Вскоре после этого резко ухудшилось и состояние самой Веры. Чтобы предотвратить дальнейшие страдания животного, ветеринары приняли решение провести эвтаназию.
В зоопарке отмечают, что потеря Веры стала тяжелым ударом для всей команды, поскольку животные для сотрудников — это не просто обитатели зоопарка, а часть их ежедневной жизни.
"Спасибо всем, кто на протяжении многих лет любил Веру и сохранит о ней теплые воспоминания", — говорится в сообщении зоопарка Сигулды.
Представители учреждения также выразили благодарность ветеринарам и сотрудникам, которые сделали все возможное, чтобы спасти и зебру, и ее детеныша.
Вера жила в зоопарке Сигулды с первых лет его существования и стала одним из самых узнаваемых животных учреждения.