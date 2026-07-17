Трагедия в зоопарке Сигулды: при родах умерла любимица посетителей зебра Вера

Как рассказали представители зоопарка, трагедия произошла во время родов, когда возникли серьезные осложнения. Несмотря на усилия сотрудников и ветеринаров, спасти детеныша не удалось. Вскоре после этого резко ухудшилось и состояние самой Веры. Чтобы предотвратить дальнейшие страдания животного, ветеринары приняли решение провести эвтаназию.