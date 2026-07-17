В Польше резко выросло число нападений на украинцев
В Польше фиксируют рост числа преступлений на почве ненависти в отношении граждан Украины. По данным полиции, за первые шесть месяцев 2026 года украинцы подали на треть больше заявлений, чем за аналогичный период прошлых лет.
Как сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на Главное управление полиции Польши, за первые шесть месяцев года украинцы подали 180 заявлений - более чем на 30% больше, чем за аналогичный период предыдущих лет.
Для сравнения, за весь 2024 год было зарегистрировано 267 таких заявлений, а в 2025 году - 275. Если нынешняя тенденция сохранится, по итогам 2026 года их число может достичь примерно 360.
При этом в полиции подчеркивают, что речь идет именно о зарегистрированных обращениях, а не о подтвержденных преступлениях на почве ненависти.
Одним из наиболее резонансных случаев последних дней стал инцидент в автобусе в городе Бельско-Бяла. Как выяснилось, 54-летний водитель, который оказался сотрудником полиции, публично оскорблял украинцев по национальному признаку. После задержания мужчина признал свою вину и был уволен. Этот случай вызвал широкую общественную дискуссию о причинах роста ксенофобии в стране.
Президент Института общественных дел, социолог Яцек Кухарчик считает, что официальная статистика не отражает реальных масштабов проблемы, поскольку многие пострадавшие не обращаются в полицию из-за страха. По его мнению, рост агрессии связан с изменением общественной атмосферы.
"Появился эффект вседозволенности. Некоторые больше не считают нужным скрывать свою неприязнь, а кто-то даже воспринимает нападения на украинцев как повод для гордости. Кроме того, напряженность усиливают российские тролли", - заявил Кухарчик.
В Союзе украинцев в Польше также считают, что всплески антиукраинских настроений совпадают с периодами политических кампаний и информационных операций России.
По данным организаций Demagog и Института мониторинга СМИ, во время президентской избирательной кампании 2025 года в польском интернете было выявлено около 94 тысяч публикаций с антиукраинским содержанием, которые набрали более 32 миллионов просмотров.
Криминолог Брунон Голист также связывает рост напряженности с заявлениями политиков.
"Если политики говорят, что украинцев стало слишком много, часть общества воспринимает это как сигнал к агрессивным действиям. Кроме того, у некоторых людей существует негативное отношение к иностранцам", - отметил он.
При этом эксперт добавил, что на общественные настроения влияют и отдельные резонансные преступления с участием граждан Украины. По его словам, если украинец, например, в состоянии алкогольного опьянения становится виновником смертельного ДТП, это нередко отражается на восприятии всей украинской общины в стране.