В Польше резко выросло число нападений на украинцев

Одним из наиболее резонансных случаев последних дней стал инцидент в автобусе в городе Бельско-Бяла. Как выяснилось, 54-летний водитель, который оказался сотрудником полиции, публично оскорблял украинцев по национальному признаку. После задержания мужчина признал свою вину и был уволен. Этот случай вызвал широкую общественную дискуссию о причинах роста ксенофобии в стране.