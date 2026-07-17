Глава ЛОК: Латвия будет искать способы не допустить спортсменов стран-агрессоров
Решение открыть возможность для спортсменов России и Беларуси вернуться к участию в международных соревнованиях является непонятным и несправедливым, пока в Украине продолжается война, считает президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Раймонд Лаздиньш.
В эфире TV24 он заявил, что Латвия вместе с другими странами Балтии и Украиной не поддерживает такой подход и намерена искать механизмы, которые позволят ограничить участие российских атлетов в международных соревнованиях. "Этот шаг, мягко говоря, очень некорректный и непонятный. Мы ни в коем случае не можем его поддержать", - заявил Лаздиньш.
По его словам, решение носит рекомендательный характер, а окончательное решение о допуске российских спортсменов остается за международными федерациями по отдельным видам спорта. Лаздиньш отметил, что некоторые организации уже сохраняют ограничения. Например, международные федерации легкой атлетики и биатлона по-прежнему не допускают спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям.
Глава ЛОК обратил внимание на противоречия в новом подходе. Ограничения по-прежнему распространяются на тренеров, обслуживающий персонал и официальных представителей, также запрещено использование государственных символов России - флага и гимна. Однако одновременно обсуждается возможность возвращения самих спортсменов.
"В целом это очень странное решение, если не сказать больше", - отметил Лаздиньш. Он привел в пример велоспорт, где участие спортсмена без тренера и команды поддержки практически невозможно. "В этом решении создано столько взаимоисключающих положений, что оно непонятно, неправильно и несправедливо, пока продолжается война в Украине", - подчеркнул глава ЛОК.
Лаздиньш напомнил, что Россия была исключена из олимпийского движения после включения в ее спортивную структуру организаций с оккупированных территорий Украины. Сейчас российская сторона формально изменила свои документы, создавая впечатление, что отказалась от этой практики. Однако Украина, по словам главы ЛОК, по-прежнему выражает серьезные сомнения в том, что изменения произошли не только на бумаге.
"Наша задача сейчас - вместе со странами Балтии и Украиной создать механизмы, которые позволят отдалить или не допустить участие спортсменов стран-агрессоров в соревнованиях", - заявил Лаздиньш.
Одним из практических решений он считает проведение большего количества крупных международных турниров в Латвии, Литве и Эстонии.
"Организуем у себя как можно больше чемпионатов мира, Европы и других соревнований. То же самое в Литве и Эстонии. Давайте делать это. Тогда сюда нельзя будет приехать", - резюмировал президент ЛОК.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Латвия присоединилась к инициативе Эстонии, которая призывает Евросоюз прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций, допустивших возвращение представителей России.