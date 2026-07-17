Глава ЛОК: Латвия будет искать способы не допустить спортсменов стран-агрессоров

Лаздиньш напомнил, что Россия была исключена из олимпийского движения после включения в ее спортивную структуру организаций с оккупированных территорий Украины. Сейчас российская сторона формально изменила свои документы, создавая впечатление, что отказалась от этой практики. Однако Украина, по словам главы ЛОК, по-прежнему выражает серьезные сомнения в том, что изменения произошли не только на бумаге.