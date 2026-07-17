Противороссийская воздушная оборона. В ЕС создадут антибаллистическую коалицию и передадут Украине ракеты и ЗРК
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Париже лидеров Коалиции желающих объявил, что Украина закупит «начальную партию батарей SAMP/T нового поколения, которые дополнят системы, которые должны быть поставлены вместе с ракетами уже в ближайшие недели».
Сбивать баллистику
SAMP/T — зенитно-ракетный комплекс совместного производства Италии и Франции. Ранее такие комплексы уже поставлялись Украине. Согласно заявлению производителя этих систем компании MBDA, новое поколение ЗРК обладает повышенной способностью перехватывать тактические баллистические ракеты.
Сегодня именно баллистические ракеты являются одним из наиболее опасных видов оружия, которым Россия наносит удары по украинским городам. Сбивать их могут лишь американские комплексы Patriot и ЗРК SAMP/T. Поэтому поставка последних является жизненно важной.
— Как сообщил Владимир Зеленский, Украина получит два комплекса SAMP/T уже в текущем году, — рассказывает «Новой-Европа» военный исследователь Кирилл Михайлов. — Это ЗРК одного класса с американскими системами Patriot. Считается, что такие комплексы также способны сбивать баллистику. Ракеты Aster 30 уже применялись в Украине и не вызвали каких-либо нареканий к своим качествам. Однако темпы производства этих ракет к SAMP/T еще меньше, чем ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. А когда удастся развернуть производство таких ракет в Украине, подо что Макрон обещал передать лицензию, — вопрос открытый.
— Украина закупит всего четыре батареи комплекса SAMP/T, — рассказывает «Новой-Европа» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. — В одну батарею этого ЗРК входит шесть пусковых установок, каждая из которых заряжается восемью ракетами-перехватчиками, а также радар и командный пункт. Первая батарея должна быть поставлена уже в 2026 году. Остальные прибудут в начале 2027 года. Интересно, что это новейшие экземпляры ЗРК, на которых установлены две различные системы радиолокационных станций: французские GF300 и итальянские Kronos. GF300 уже прошли испытания в 2025 году и могут первыми поступить на вооружение ВСУ. Реальные боевые действия должны показать эффективность этих РЛС.
— Союзники уже поставляли Украине комплексы SAMP/T, — объясняет «Новой-Европа» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Эти ЗРК стоят на вооружении ВСУ и в основном сбивают российские крылатые ракеты. Против баллистики они были не очень эффективны. Однако сейчас речь идет о модернизированных системах SAMP/T NG. Они специально разрабатывались для перехвата баллистики. Новые ракеты Aster 30 были разработаны буквально в прошлом году, и Украина станет первой страной, в которую они поставляются. Поэтому ранее ЗРК с этими ракетами не могли быть предоставлены. Первые два комплекса SAMP/T должны прибыть в Украину уже в текущем году. К сожалению, этих систем совершенно недостаточно для того, чтобы закрыть небо над всей Украиной. Для этого потребуются сотни ЗРК. Но такого числа нет во всем мире.
По словам Романа Свитана, рабочая дальность ракет Aster 30 — 70–80 километров. Этого достаточно для перехвата российской баллистики.
— Украине будет поставляться новое поколение ракет Aster 30, — рассказал военный обозреватель Давид Шарп. — Эта ракета еще находится в процессе доведения до полностью готового состояния. При этом Франция и Италия в первую очередь обеспечивают нужды своих армий, а потом уже заботятся об Украине. Также надо понимать, что боевого использования таких ракет еще не происходило и точной информации об их эффективности нет. Кроме того, обещанных комплексов SAMP/T мало для того, перехватывать все запускаемые Россией баллистические ракеты. Но новые комплексы, конечно, предоставят Украине новые возможности по защите своих городов.
Закрыть небо
— В 2026 году Россия ежемесячно выпускает по Украине до сотни баллистических ракет, — говорит «Новой-Европа» российский военный эксперт, согласившийся общаться на условиях анонимности. — В основном это «Искандер М», северокорейские KN-23, «Кинжал» и зенитные ракеты комплексов С-300 и С-400. Никакие зенитные комплексы, кроме SAMP/T и Patriot, не могут их перехватывать. Сбитие баллистики происходит за счет кинетического поражения. То есть ракета-перехватчик должна ударить точно в летящую на огромной скорости цель. Но такие противоракеты сегодня в большом дефиците. Считается, что
в мире в год выпускается всего 600–650 противоракет PAC-3 для Patriot. Число производимых ракет-перехватчиков Aster 30 для SAMP/T не разглашается, однако известно, что их еще меньше.
Роман Свитан говорит, что ракеты Aster 30 могут собираться в Украине из деталей, предоставленных Францией. Однако их число не будет значительным, так как самая важная часть ракеты — головка самонаведения — производится в очень ограниченных количествах.
— За несколько месяцев в Украине может быть налажена крупноузловая сборка ракет-перехватчиков, — говорит Роман Свитан. — Но общее число выпущенных ракет от этого не изменится. Ведь количество выпущенных во Франции узлов и агрегатов останется прежним. Так что реально будет собираться максимум несколько сотен ракет. Этого недостаточно для того, чтобы сбивать всю российскую баллистику.
По словам Александра Коваленко, новые ЗРК будут поставляться вместе с управляемыми ракетами-перехватчиками Aster 30 модификации B1NT. Это новейшая ракета, разработанная с учетом украинского опыта по перехвату баллистических ракет, и ориентирована именно на сбитие баллистики.
Александр Коваленко рассказывает, что Украина получила от Франции лицензию на производство ЗРК SAMP/T и ракет Aster 30. Ракеты Aster 30 в ее базовой версии могут поражать аэродинамические цели на дальности в 120 километров и на высоте до 25 километров.
Давид Шарп считает, что локализация в Украине производства ракет Aster 30 по лицензии расширит возможности ВСУ по защите от российских баллистических ракет. Однако основные компоненты для производства противоракет будут передаваться французами и итальянцами. И выпуск на их основании готовых ракет нельзя организовать быстро.
Александр Коваленко говорит, что выпуск ракет-перехватчиков планируется развернуть в промышленном масштабе. Вместе с комплексами Patriot, лицензию на производство которых Украине по указанию президента Трампа передадут США, а также украинской системой Freya ЗРК SAMP/T должны закрыть украинское небо от атак российских баллистических ракет в течение ближайших полутора лет.
— Ракета Aster 30 — это очень сложный и дорогой продукт, — рассказывает российский эксперт. — Одна такая ракета стоит два-три миллиона долларов. Если Франция вместе с лицензией начнет поставлять все необходимые запчасти для этого оружия, то Украина, вероятно, сможет быстро наладить сборку на своей территории. Но таких запчастей французы сами производят довольно мало. А самостоятельно запустить полный цикл создания этих ракет крайне сложно. Не думаю, что это получится сделать в ближайшие годы. Не говоря уже о выпуске самих ЗРК SAMP/T.
Союзники не разглашают, сколько ракет-перехватчиков будет передано Киеву. Но для обеспечения эффективной противовоздушной обороны хотя бы над большими украинскими городами этих ракет должны предоставить сотни. Что крайне маловероятно.
Хотя новых комплексов SAMP/T всё равно недостаточно для перехвата всех запускаемых Россией баллистических ракет, они смогут частично нейтрализовать удары по украинским городам. При этом Украина совместно с европейскими странами создала коалицию по борьбе с российскими баллистическими ракетами. Ее флагманским проектом станет разработка новых технологий противоракетных комплексов по всей Европе. Декларацию об этом опубликовал Елисейский дворец. В коалицию войдут десять государств: Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Украина. Страны будут проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Система SAMP/T с ракетами Aster 30 — это первая подобная разработка.