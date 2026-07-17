Противороссийская воздушная оборона. В ЕС создадут антибаллистическую коалицию и передадут Украине ракеты и ЗРК

— Союзники уже поставляли Украине комплексы SAMP/T, — объясняет «Новой-Европа» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Эти ЗРК стоят на вооружении ВСУ и в основном сбивают российские крылатые ракеты. Против баллистики они были не очень эффективны. Однако сейчас речь идет о модернизированных системах SAMP/T NG. Они специально разрабатывались для перехвата баллистики. Новые ракеты Aster 30 были разработаны буквально в прошлом году, и Украина станет первой страной, в которую они поставляются. Поэтому ранее ЗРК с этими ракетами не могли быть предоставлены. Первые два комплекса SAMP/T должны прибыть в Украину уже в текущем году. К сожалению, этих систем совершенно недостаточно для того, чтобы закрыть небо над всей Украиной. Для этого потребуются сотни ЗРК. Но такого числа нет во всем мире.