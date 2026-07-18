Жителей Икшкиле обрадуют затеянные в городе масштабные инфраструктурные проекты
В Икшкиле после реконструкции Даугавпилсского шоссе (A6) установят шумозащитные экраны и построят пешеходно-велосипедную дорожку. Об этом сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
В Икшкиле Огрского края начались работы по реконструкции дорожной инфраструктуры. В рамках проекта будет перестроен двухкилометровый участок Даугавпилсского шоссе, а по обеим сторонам дороги установят шумозащитные экраны.
Также будут отремонтированы три тоннеля под шоссе и путепровод над улицей Сколас, а между Икшкиле и Огре появится новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Завершить все работы планируется к концу лета 2027 года.
Сейчас на участке действует ограничение скорости до 70 и 50 км/ч, а с понедельника, 20 июля, вступят в силу изменения в организации движения транспорта и пешеходов. В частности, в направлении Огре будет закрыта правая проезжая часть, а двустороннее движение организуют по полосам в направлении Риги.
Из-за закрытия правой проезжей части станет недоступен съезд на улицу Сколас и выезд с нее. Для разворота транспорта будут оборудованы две специальные площадки - со стороны Огре на перекрестке с улицей Кадику и со стороны Риги у парковок за Икшкиле.
В ходе реконструкции на Даугавпилсском шоссе полностью заменят асфальтовое покрытие, уложив три слоя асфальта, установят новые дорожные барьеры, построят современную дренажную систему и ливневую канализацию.
Под шоссе будут обновлены три тоннеля. В тоннеле, соединяющем улицы Приежу и Эглю, заменят внутреннюю отделку, уложат новую брусчатку и установят освещение, а со стороны улицы Приежу построят новые лестницы и пандус. В тоннеле на улице Стацияс восстановят железобетонные конструкции, уложат новое покрытие и установят освещение. Автобусные павильоны возле тоннеля демонтируют, а встроенный в конструкцию тоннеля вход в павильон ликвидируют.
Наиболее масштабная реконструкция ожидает тоннель на проспекте Даугавы. В нем перенесут магистральный водопровод, построят насосную станцию ливневой канализации и установят систему видеонаблюдения. После реконструкции тоннель и подъездные рампы будут полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями.
На путепроводе над улицей Сколас восстановят железобетонные конструкции, систему водоотведения и окраску существующих барьерных ограждений. Также снимут верхний слой дорожного покрытия, чтобы выполнить гидроизоляцию сооружения и предотвратить дальнейшее разрушение бетонных конструкций, после чего дорожное покрытие будет восстановлено.
Кроме того, между Икшкиле и Огре построят новую объединенную пешеходно-велосипедную дорожку шириной 2,5 метра с асфальтовым покрытием. Она будет полностью отделена от проезжей части защитными барьерами.
В 2027 году на участке от улицы Исас до скейтпарка Икшкиле по обеим сторонам шоссе также установят шумозащитные экраны высотой от 2,7 до 3,5 метра.