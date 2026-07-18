Жителей Икшкиле обрадуют затеянные в городе масштабные инфраструктурные проекты

Сейчас на участке действует ограничение скорости до 70 и 50 км/ч, а с понедельника, 20 июля, вступят в силу изменения в организации движения транспорта и пешеходов. В частности, в направлении Огре будет закрыта правая проезжая часть, а двустороннее движение организуют по полосам в направлении Риги.