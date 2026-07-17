ЦРУ: российские новобранцы на фронте в Украине выживают в среднем 20-30 минут
Дроны с искусственным интеллектом радикально изменили ход войны в Украине. По данным ЦРУ, новые российские военнослужащие после прибытия на передовую могут погибать уже через считанные минуты из-за эффективности современных беспилотников.
Российские военнослужащие после прибытия в зону боевых действий в Украине в среднем выживают от 20 до 30 минут, заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф. По его словам, выживание солдат стало сложнее из-за того, что "беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом превратились в специализированные и дешевые устройства для уничтожения".
Рэтклифф отметил, что новые украинские технологии стали "мощным фактором, который выравнивает шансы" на поле боя и замедляет продвижение российской армии. Об этом глава ЦРУ заявил на саммите по вопросам обороны и инноваций в штате Пенсильвания.
По его словам, данные американской разведки совпадают с оценками из открытых источников. Согласно исследованию Центра стратегических и международных исследований США (CSIS), использование украинских дронов привело к пятикратному росту потерь российской живой силы в Украине.
CSIS также подсчитал, что в 2026 году российская армия потеряла в восемь раз больше военнослужащих, чем Вооруженные силы Украины.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года общие потери сторон, включая погибших, раненых и пропавших без вести, оцениваются примерно в два миллиона военнослужащих. Из них около 1,4 миллиона приходится на российскую армию, говорится в исследовании CSIS. Если большую часть войны соотношение потерь России и Украины составляло примерно 2:1 или 3:1, то в первой половине 2026 года оно выросло до 8:1. По некоторым оценкам, более 90% российских потерь связаны именно с ударами беспилотников, а не с непосредственными боевыми столкновениями.