ЦРУ: российские новобранцы на фронте в Украине выживают в среднем 20-30 минут

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года общие потери сторон, включая погибших, раненых и пропавших без вести, оцениваются примерно в два миллиона военнослужащих. Из них около 1,4 миллиона приходится на российскую армию, говорится в исследовании CSIS. Если большую часть войны соотношение потерь России и Украины составляло примерно 2:1 или 3:1, то в первой половине 2026 года оно выросло до 8:1. По некоторым оценкам, более 90% российских потерь связаны именно с ударами беспилотников, а не с непосредственными боевыми столкновениями.