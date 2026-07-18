Стало известно, что российские миллиардеры в панике начали выводить свои деньги из РФ
За последний год ряд богатейших граждан России, в том числе лица из окружения президента Владимира Путина, вывели за рубеж миллиарды долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В материале говорится, что громкие случаи изъятия активов усилили среди представителей российской элиты опасения по поводу возможной конфискации государством их капиталов и личного финансового краха. Агентство ссылается на сведения, полученные от шести состоятельных россиян и других лиц, осведомленных о настроениях нескольких российских миллиардеров.
Ряд миллиардеров в последнее время вывели из России дополнительные активы на фоне опасений по поводу ситуации в банковском секторе. Об этом, как отмечается в публикации, свидетельствуют слова упомянутых лиц, а также документы, в частности, корпоративная отчетность и записи о сделках с недвижимостью, изученные агентством.
По оценкам, с начала года отток капитала из России исчисляется десятками миллиардов долларов, поскольку многие состоятельные россияне ищут возможности для инвестирования за пределами страны, несмотря на трудности, вызванные войной и санкциями.
За последний год в инвестиционных портфелях некоторых из самых богатых россиян произошел сдвиг в сторону криптовалют, золота, зарубежной недвижимости и частных инвестиционных фондов, особенно в государствах Персидского залива, говорится в статье.