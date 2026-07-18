Стало известно, что российские миллиардеры в панике начали выводить свои деньги из РФ

Ряд миллиардеров в последнее время вывели из России дополнительные активы на фоне опасений по поводу ситуации в банковском секторе. Об этом, как отмечается в публикации, свидетельствуют слова упомянутых лиц, а также документы, в частности, корпоративная отчетность и записи о сделках с недвижимостью, изученные агентством.