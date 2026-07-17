Латвия усилила охрану Инчукалнса и гидроэлектростанций из-за угрозы провокаций России
Латвия усилила охрану Инчукалнского газохранилища, гидроэлектростанций и других объектов энергетики из-за риска возможных российских провокаций. Правительство также готовится к попыткам вмешательства в предстоящие парламентские выборы.
Otkrito.lv уже сообщал, что лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. В Кремле подобные утверждения называют "страшилками".
На вопрос Reuters, усилила ли Латвия меры безопасности в связи с этими рисками, премьер Андрис Кулбергс ответил: "Разумеется, в Инчукалнском газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях".
Кулбергс также сообщил, что во время разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии.
Кроме того, премьер призвал ускорить интеграцию разработанных Латвией совместно с Украиной противодронных систем в оборонную систему НАТО.
По словам Кулбергса, Россия не добивается успехов в войне против Украины, а ее руководство хочет "быстрой победы", поэтому возможная гибридная угроза сейчас выше, чем когда-либо прежде.
"Возможно все", - признал премьер.
Правительство Латвии также готовится к возможным действиям России, направленным на вмешательство в парламентские выборы, которые состоятся в октябре.
Кулбергс раскритиковал страны Европейского союза, в том числе Болгарию, которые блокируют принятие 21-го пакета санкций против России. В него планируется включить ограничения в отношении 250 физических и юридических лиц, а также российского сектора сжиженного природного газа.
По словам премьера, блокирование отдельных частей санкционного пакета означает соучастие в гибели украинских военнослужащих и мирных жителей. Он добавил, что бездействие в отношении российского "теневого флота" танкеров и торговли сжиженным природным газом помогает финансировать "российскую военную машину".
"Некоторые европейские страны получают от этого большую прибыль. Вопрос заключается в том, хотите ли вы заработать деньги или хотите добиться мира. Получить и то и другое невозможно", - подчеркнул Кулбергс.
Председатель правления единого оператора системы транспортировки и хранения газа AS Conexus Baltic Grid Улдис Барисс сообщил агентству LETA, что безопасность инфраструктуры природного газа всегда была приоритетом предприятия.
По его словам, это включает не только физическую защиту объектов и безопасность сотрудников, но и обеспечение энергетической безопасности и непрерывной работы Conexus. Все меры реализуются в тесном сотрудничестве с ответственными государственными учреждениями и компетентными службами.
Точный перечень мер безопасности является информацией ограниченного доступа и не подлежит разглашению, отметил Барисс.