Латвия усилила охрану Инчукалнса и гидроэлектростанций из-за угрозы провокаций России

Otkrito.lv уже сообщал, что лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. В Кремле подобные утверждения называют "страшилками".